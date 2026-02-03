Colombia estrenó un circuito de carreras por etapas que conectó el Pacífico con la capital

El running en Colombia suma un nuevo hito con la llegada de adidas SPLITS, un innovador circuito de carreras por etapas que debutó en el país con una travesía sin precedentes: 500 kilómetros corridos desde Buenaventura hasta Bogotá. Esta acción simbólica marcó el inicio de una plataforma pensada para preparar a la comunidad runner colombiana para las carreras más importantes del mundo y cambiar la forma en la que se vive este deporte.

Un recorrido épico que unió al país corriendo

El lanzamiento se materializó en un recorrido que atravesó cuatro departamentos y las tres cordilleras del país, conectando la costa pacífica con la capital. Inspirado en el tradicional formato japonés EKIDEN, este relevo por etapas representó más que un reto físico: fue una declaración de principios sobre el poder colectivo del running y su capacidad de unir territorios, comunidades y propósitos.

Lejos de una carrera convencional, la travesía fue concebida como una experiencia narrativa y deportiva que posiciona a Colombia dentro del circuito global de experiencias de running impulsadas por adidas.

Atletas élite y comunidad runner, un mismo camino

SPLITS recorrió Colombia de la mano de atletas élite, embajadores de marca y runners con perfiles híbridos, reflejando la diversidad del movimiento runner en el país.La primera etapa fue completada por tres embajadores que cubrieron 160 kilómetros, entre ellos Martín Aldás, reconocido como el colombiano más joven en conquistar las 7 Majors.

La segunda etapa, de 123 kilómetros, reunió a cinco corredores que representaron la evolución del entrenamiento y la cultura runner. En la tercera fase se sumaron Héctor Ramírez, Patas Peludas y Juan Carlos Camacho, mientras que la cuarta etapa, de 165 kilómetros, fue liderada por todo el equipo de adidas Runners Bogotá, acompañados por representantes de comunidades aliadas.

“Ser parte de esta experiencia única en Colombia fue decirle que sí a algo que me superaba. Aprendí que el cuerpo resiste mucho más de lo que la mente imagina cuando hay propósito”, afirmó Juan Carlos Camacho, Crew Leader de adidas Runners Bogotá.

Un cierre simbólico en Bogotá

El tramo final estuvo a cargo de Angie Orjuela, Iván González y Shellcy Sarmiento, quienes recorrieron los últimos 38 kilómetros hasta Bogotá. Allí, la comunidad runner salió a recibirlos y a acompañarlos en el ingreso triunfal al Brand Center de adidas, consolidando el mensaje central de SPLITS: correr es un acto colectivo.

El auge del running en Colombia respalda el proyecto

La llegada del formato se da en un contexto de crecimiento sostenido del running en el país. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 56 % de los colombianos practica alguna actividad física, y cerca de 3,4 millones de personas practican running de manera regular, convirtiéndolo en una de las disciplinas deportivas más populares del país.

Este crecimiento también se refleja en la competencia:

Cerca del 40 % de los corredores participa en hasta tres carreras al año .

de los corredores participa en hasta . Un 34,6 % compite entre cuatro y seis eventos anuales .

compite entre . Un 12,5 % supera las seis competencias por año.

Los datos confirman una comunidad activa que busca experiencias estructuradas, progresivas y con propósito, exactamente el espacio que SPLITS busca ocupar.

Calendario en Colombia

A diferencia de una carrera de un solo día, SPLITS es una plataforma de largo plazo que acompañará a los corredores durante todo 2026, sin importar su nivel de experiencia:

12 de abril: SPLIT 7K – Bogotá

SPLIT 7K – Bogotá 7 de junio: SPLIT 14K

SPLIT 14K 18 de octubre: SPLIT 28K / 14K

SPLIT 28K / 14K 6 de diciembre: Run The Lights, carrera nocturna en parejas, con enfoque sensorial y experiencial

Las distancias progresivas permiten medir avances, fortalecer el entrenamiento y construir un proceso real hacia objetivos mayores.