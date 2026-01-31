El 30 por ciento de los colombianos ha sufrido molestias digestivas: expertos alertan sobre el impacto en la salud intestinal

El deterioro de la salud digestiva en Colombia se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de salud pública, debido al impacto creciente que tienen factores como el estrés crónico, el sedentarismo y una alimentación baja en frutas y verduras. De acuerdo con estudios publicados en la Revista Colombiana de Gastroenterología, cerca del 30 % de los colombianos ha presentado algún tipo de malestar gastrointestinal a lo largo de su vida, una cifra que evidencia la magnitud del problema.

El panorama resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que, según datos de la Liga Colombiana contra el Cáncer, durante 2024 se registraron más de 225.800 casos de enfermedades digestivas en el país. Además, los tumores en órganos digestivos figuran entre las principales causas de muerte, muchas veces asociados a una mala salud intestinal prolongada, que podría prevenirse con hábitos adecuados y un enfoque nutricional oportuno.

A nivel global, las cifras tampoco son alentadoras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el estreñimiento afecta al 14 % de los adultos y hasta al 30 % de las personas mayores de 60 años, siendo las mujeres el grupo más afectado. Esta condición, lejos de ser un problema menor, está relacionada con inflamación intestinal, alteraciones metabólicas y disminución de la calidad de vida.

Frente a este escenario, en Colombia se ha desarrollado una solución científica innovadora orientada a recuperar el equilibrio de la microbiota intestinal desde su origen. Se trata de Fibribion, un alimento funcional respaldado por más de 30 años de investigación clínica, que combina el probiótico Bifidobacterium longum con una fibra soluble de alta tecnología conocida como Maltodextrina resistente a la digestión (Fibersol®-2)

El primer componente de la fórmula es un probiótico natural del colon, que contribuye a restaurar el equilibrio perdido por el estrés, los antibióticos o una dieta deficiente. Su función principal es reforzar la barrera intestinal, evitando el paso de sustancias dañinas al organismo. Por su parte, la fibra funcional llega intacta al colon, donde actúa como alimento para las bacterias buenas, favoreciendo una fermentación lenta y controlada.

Eliana Valencia, cofundadora de Fibribion, explica que uno de los mayores diferenciales es que no produce los efectos secundarios comunes de otras fibras. “Durante casi dos años analizamos por qué muchos suplementos generaban inflamación o molestias. Desarrollamos una fórmula que no irrita el intestino y permite una recuperación real del sistema digestivo, especialmente en personas con intestino sensible”, afirma.

Diversos estudios publicados en la Revista de Investigación en Alimentación y Nutrición y en Plos One señalan que la Maltodextrina resistente ofrece beneficios como mejorar la regularidad intestinal, reducir los picos de glucosa e insulina, y aumentar la sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito entre comidas. Por esta razón, se recomienda para personas con estreñimiento, prediabetes, resistencia a la insulina, pacientes con cirugías bariátricas o quienes viven bajo altos niveles de estrés.

Finalmente, Valencia destaca que es de fácil consumo, ya que es un polvo sin sabor, color ni olor, que puede disolverse en agua, jugos o bebidas calientes sin alterar sus características. Este tipo de desarrollos científicos representa un cambio en la forma de abordar los problemas digestivos en el país, pasando del alivio temporal a la recuperación integral del ecosistema intestinal.