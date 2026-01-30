Horóscopo de Los Ángeles y el mensaje para no decaer y ser valiente en la adversidad este viernes 30 de enero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Malchadael

Necesitas el valor para resolver todo aquello que te tiene estancada. No decaigas, porque por muy difícil que sea, tendrás la fuerza para lograrlo. El ángel Malchadael te ayuda a enfrentar todo lo desconocido.

Tauro

Arcángel Hamabael

Tienes que ser prudente con lo que dices porque algunas palabras pueden herir a las personas más cercanas a ti. Recibe del ángel Hamabael protección en estos momentos de vulnerabilidad emocional.

Géminis

Arcángel Ambriel

Tienes el deber de ser perseverante para ayudar a esa persona que necesita de tu apoyo, porque cuando lo necesitaste, él estuvo allí. Ambriel es el ángel que te ayudará a escoger las palabras apropiadas para hablar y ser comprendido.

Cáncer

Arcángel Muriel

Si deseas armonía y paz, cambia la actitud y no permitas que tu corazón se llene de rencor. Ser positiva, atrae abundancia a tu vida. Muriel es el ángel que te ayuda a conectar con esa parte sensible, de forma armónica y sin apegos.

Leo

Arcángel Verchiel

Cuando te sientes débil, la duda gana terreno a la confianza y es por eso que debes buscar el balance para sanar el corazón. El ángel Verchiel nos brinda fuerza para resistir y seguir adelante.

Virgo

Arcángel Uriel

Quieres prosperidad en tu vida y la puedes lograr si te esfuerzas por sacar adelante todos los retos que te proponen. Invoca al ángel Uriel para erradicar el mal y la inseguridad de tu vida.

Libra

Arcángel Hamaliel

Cambia la actitud y sé positiva que las buenas acciones traen prosperidad y amor. Hamaliel es el ángel que estará a tu lado para ayudarte a sanar el corazón.

Escorpio

Arcángel Barkiel

Aléjate de lo que consideres te hace daño y busca otro camino para alcanzar la abundancia y bonanza en tu vida. El ángel Barkiel te ofrece resguardo contra la envidia de terceras personas.

Sagitario

Arcángel Adnachiel

Tu actitud positiva debe ser el arma para resolver tus conflictos. No permitas que te arrebaten esa virtud en tu vida. El ángel Adnachiel te ayuda a ser optimista y caminar hacia el progreso.

Capricornio

Arcángel Hanael

Tú eres la fortaleza de todos, así que en estos momentos no puedes decaer. Sube el ánimo y sigue adelante que todo va a cambiar. Invoca al ángel Hanael que te ayuda a sobrellevar los tropiezos y avanzar.

Acuario

Arcángel Gabriel

Cambia la actitud y sigue adelante para que las energías positivas lleguen a ti y puedas lograr lo que deseas. El ángel guardián Gabriel transmuta los pensamientos negativos en paz y pureza.

Piscis

Arcángel Barachiel

Tienes la necesidad de volver a tu centro, a tener el equilibrio necesario para seguir adelante con tu proyecto de vida que estás convencida será exitoso. Pide al ángel Barachiel que te conforte espiritualmente en los momentos de necesidad.