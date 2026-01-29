Una experiencia sensorial redefine la forma de vivir la moda en Bogotá

La oferta de lujo contemporáneo en Colombia suma un nuevo espacio con la apertura de una concept store ubicada en el norte de Bogotá. La inauguración marca una nueva etapa para DROP, que presenta esta sede como parte de una evolución de su propuesta comercial y cultural.

El nuevo espacio fue concebido bajo una filosofía de curaduría enfocada en el presente, integrando elementos de moda, diseño, arte y tecnología dentro de un mismo entorno. La tienda se plantea como un lugar de experiencia, más allá de un punto de venta tradicional.

La concept store fue diseñada como un espacio sensorial en el que cada elemento arquitectónico cumple una función específica. Materiales, iluminación y distribución buscan generar una experiencia de recorrido pausado, en contraste con los formatos convencionales del retail de lujo.

De acuerdo con la marca, la intención es ofrecer un entorno que refleje las dinámicas actuales del consumo cultural y estético, donde el valor no se limita al producto, sino también al contexto en el que se presenta.

Marcas y curaduría contemporánea

Uno de los ejes centrales de la nueva tienda es su portafolio curado de marcas, que combina propuestas nacionales e internacionales vinculadas al diseño contemporáneo, la funcionalidad y el llamado lujo silencioso. Entre las marcas disponibles en el espacio se encuentran:

Undergold

Old Maquiina

Veja

Diesel

Coolway

Astronomic

True

On

Jormands

Remanence

New Era

UGG

Cada una de estas marcas aporta una identidad propia, integrándose a una narrativa común basada en diseño, técnica y cultura urbana contemporánea.

La tienda ya se encuentra abierta al público en la Calle 93B #13-50, consolidando la zona como uno de los sectores clave para la moda, el diseño y las nuevas propuestas comerciales en la ciudad.