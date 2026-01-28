Exministro y embajador Francisco José Lloreda asume como nuevo rector de la Tadeo

El Consejo Directivo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano eligió de manera unánime a Francisco José Lloreda Mera como nuevo rector de la institución para el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2026 y el 21 de enero de 2028. La designación marca el inicio de una nueva etapa en la vida académica de la universidad, tras la gestión de Carlos Sánchez Gaitán, quien culmina seis años al frente de la Rectoría y casi cuatro décadas de vinculación con la institución.

Lloreda es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con una sólida formación internacional coma Magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia (Nueva York) y Magíster en Políticas Públicas en América Latina y Doctor en Política de la Universidad de Oxford.

Su carrera combina experiencia en la gestión pública, diplomacia, liderazgo institucional y academia, lo que le otorga un perfil integral para asumir la conducción de la universidad.

Un Ministro de Educación a la rectoría

A lo largo de su trayectoria, Lloreda ha ocupado cargos de alta responsabilidad:

Ministro de Educación Nacional .

. Embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos .

. Interlocutor ante la Corte Penal Internacional y miembro del equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

y miembro del equipo de defensa de Colombia ante la en La Haya. Alto Consejero Presidencial para la Seguridad Ciudadana .

. Presidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

En el ámbito académico y periodístico, se ha desempeñado como profesor de la Universidad ICESI, director del Observatorio de Políticas Públicas, y director del diario El País de Cali, medio en el que continúa como columnista de opinión.

Entre 2023 y 2025, Lloreda fue consejero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, experiencia que le permitió conocer de cerca la dinámica institucional, los procesos de gobierno universitario y los principales desafíos estratégicos de la institución. Además, participa en diversas juntas directivas, como la del Centro Regional de Estudios de Energía, aportando su visión en temas de política pública y desarrollo.

La llegada de Lloreda a la rectoría se da tras la salida de Carlos Sánchez Gaitán.