NASA activa protocolos de defensa planetaria por posible impacto de asteroide, ¿qué pasa?

La NASA mantiene bajo monitoreo permanente al asteroide 2024 YR4, un objeto espacial clasificado dentro del grupo de cuerpos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), cuya trayectoria ha sido objeto de análisis durante los últimos meses. Aunque los cálculos más recientes permitieron establecer una fecha concreta de posible impacto, la agencia reiteró que el riesgo sigue siendo bajo.

De acuerdo con los estudios actuales, existe una probabilidad reducida de impacto el 22 de diciembre de 2032. Cuando el objeto fue detectado por primera vez, la posibilidad era mayor, pero esta disminuyó progresivamente a medida que se incorporaron nuevas observaciones y se refinaron los cálculos orbitales.

Pese a ello, el asteroide superó el umbral técnico del 1 % de probabilidad, un límite que activa los protocolos internacionales de notificación y defensa planetaria, establecidos por la NASA y otros organismos científicos. La agencia aclaró que este procedimiento forma parte del monitoreo rutinario y no implica una amenaza inminente.

El asteroide 2024 YR4 tendría un tamaño estimado entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable clave para evaluar los posibles efectos en caso de ingreso a la atmósfera terrestre. Según los modelos científicos, un objeto de estas dimensiones probablemente explotaría en el aire, como ocurrió en eventos similares registrados en el pasado.

Los especialistas señalan que, si el fenómeno ocurriera sobre el océano, la generación de un tsunami sería poco probable. En el caso de un estallido aéreo sobre zonas pobladas, un asteroide de entre 40 y 60 metros podría causar la rotura de ventanas y daños estructurales menores, mientras que un escenario cercano a los 90 metros, considerado menos probable, podría generar afectaciones más amplias en áreas urbanas y sus alrededores.

Este tipo de seguimiento hace parte de los programas científicos de vigilancia astronómica que buscan anticipar escenarios de bajo riesgo pero alto impacto potencial, a partir de datos recopilados por telescopios ubicados en distintas partes del mundo. Según datos citados por La FM, la NASA continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta ante este tipo de eventos mediante observación constante y actualización permanente de sus modelos.