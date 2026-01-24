El 64 % de las ventas de belleza en Colombia se concentró en cuidado personal

El mercado colombiano de belleza y cuidado personal continúa mostrando un comportamiento sólido y en expansión, al punto de proyectar un cierre de año con ventas por US$351,72 millones, según estimaciones de Mordor Intelligence. Este desempeño confirma que el bienestar básico, el autocuidado y el cuidado capilar se han consolidado como los principales motores de una industria que cada vez conecta más con las nuevas dinámicas de consumo y las tendencias digitales.

Un análisis elaborado por Krika Cosmetics revela que el gasto de los consumidores en Colombia sigue una jerarquía clara, impulsada tanto por la influencia de las redes sociales como por una mayor conciencia sobre el cuidado integral del cuerpo. En 2025, la categoría de cuidado personal e higiene lideró el sector al concentrar el 38 % de las ventas totales, reafirmando su relevancia como base del consumo cotidiano.

En segundo lugar se ubicó la categoría capilar, que representó el 26 % del mercado, gracias al creciente interés en productos que ofrecen resultados visibles y soluciones específicas para el cabello. El maquillaje, por su parte, mantuvo una participación del 20 %, sostenida por su fuerte presencia en plataformas digitales y la influencia de creadores de contenido. Aunque el segmento de skincare y tratamiento facial ha mostrado una expansión constante, cerró el periodo con un 12 %, mientras que el 4 % restante correspondió a fragancias y otros artículos.

El crecimiento del sector ha estado estrechamente ligado al auge de las tendencias digitales, que hoy marcan gran parte de las decisiones de compra. A esto se suma una visión más amplia del consumidor, que entiende los productos de belleza no solo como un complemento estético, sino como parte de su bienestar integral. “Durante este año hemos visto una clara preferencia por el producto nacional: tres de cada diez artículos de belleza comprados en el primer semestre fueron 100 % colombianos. No obstante, el contenido digital también ha impulsado la influencia de la cosmética coreana en los hábitos de compra”, explica Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.

Este cambio de comportamiento se refleja en la preferencia por tratamientos especializados frente a los cosméticos meramente decorativos. En el segmento capilar, los productos más vendidos fueron las mascarillas y tratamientos intensivos, que concentraron el 34 % de la categoría, seguidos por los aceites y sérums capilares con un 22 %, altamente demandados por su eficacia y visibilidad en redes sociales.

En cuanto al maquillaje, la pestañina o máscara de pestañas lideró las ventas con el 28 %, impulsada por tutoriales y contenido visual. Las bases y correctores alcanzaron el 24 %, mientras que los productos para cejas —como geles, lápices y pomadas— representaron el 14 %. El skincare, en tanto, mostró un claro enfoque en la reparación e hidratación, con alta demanda de sérums faciales que contienen ácido hialurónico o niacinamida.

El estudio también evidenció diferencias regionales en las preferencias de consumo. En Bogotá, los compradores se inclinaron por el skincare avanzado y el maquillaje natural, priorizando productos dermatológicos y de alta eficacia. En Medellín, el consumo estuvo fuertemente influenciado por las redes sociales, con énfasis en maquillaje en tendencia y tratamientos capilares nutritivos. En Cali, las condiciones climáticas llevaron a priorizar protectores solares, productos anti frizz y maquillaje resistente al calor. Además, el comercio electrónico se consolidó como el canal preferido durante las principales fechas promocionales.

Finalmente, el calendario de compras mostró picos estacionales en marzo y abril, asociados a las vacaciones, y en agosto, con el regreso a la rutina. No obstante, noviembre se posicionó como el mes de mayor volumen de ventas, concentrando entre el 30 % y el 40 % de las transacciones online, impulsado por el Black Friday. Diciembre le siguió con un crecimiento de entre el 25 % y el 35 %, marcado por la temporada de regalos y el aumento en la compra de fragancias, kits especiales y calendarios de Adviento.