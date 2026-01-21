Actividades gratuitas para disfrutar en Los Ángeles

El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Freepik.

El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados.

Por ejemplo, muchos de sus museos ofrecen entrada gratuita, y muchos operan bajo el concepto de donación sugerida, como el Museo Hammer, el Centro de Ciencias de California, el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA), el Instituto de Arte Contemporáneo, la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, el Museo Wende, el Museo Fowler de UCLA y el Museo Marítimo de Los Ángeles.

RECOMENDACIONES

Para que puedas planear mejor tus próximas vacaciones a este destino, te compartimos 12 actividades gratuitas que puedes disfrutar en este destino de California.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Freepik.

1. Disfrutar de la puesta de sol en la playa: con kilómetros de arena frente al mar, Los Ángeles ofrece varias opciones para tomar el sol o sumergirte en el mar durante el día. Sin embargo, el mejor momento para visitar sus playas es por la tarde, justo antes de la puesta de sol. Dos playas por las que puedes optar son Dockweiler y Venice.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

2. Recorrer el Paseo de la Fama de Hollywood: caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood es algo fascinante. Ningún otro lugar dice tanto acerca de la industria del entretenimiento como las famosas aceras de Hollywood Boulevard, marcadas por más de 2.700 estrellas que conmemoran a celebridades del cine y la televisión.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

3. Vistas panorámicas desde el centro: una de las mejores actividades que puedes hacer en el centro de la ciudad, sin costo, es visitar la plataforma de observación del Ayuntamiento de Los Ángeles para disfrutar de una impresionante vista de 360 grados.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

4. Pasar una tarde en el Getty Center: en el campus del museo, en el oeste de Los Ángeles, te sentirás en otro mundo. Un tranvía gratuito te llevará desde la entrada hasta un oasis cultural en la cima de una colina, donde podrás pasear por 34 hectáreas de jardines, contemplar obras de Van Gogh y Renoir o unirte a un recorrido arquitectónico gratuito.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Discover Los Angeles.

5. Caminar hasta una cascada escondida: desconecta, al menos durante un par de horas, en el Parque del Cañón Escondido, en Malibú. Esta excursión de 6,5 km atraviesa algunos arroyos poco profundos antes de llegar a la cascada conocida como Escondido Falls.

6. Asistir a un programa de televisión: es una ciudad en la que siempre encontrarás la oportunidad de asistir a la grabación de un programa que se ajuste a tus gustos, desde The Voice, The Price Is Right y Wheel of Fortune, hasta The Jennifer Hudson Show, Jimmy Kimmel Live y muchos más.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Griffith Observatory.

7. Observar las estrellas desde el Observatorio Griffith: encaramado en las Montañas de Hollywood, el Observatorio Griffith es el observatorio público más visitado del mundo. Ahí podrás observar el sistema solar a través de los telescopios públicos.

8. Escuchar jazz de primera clase: todos los viernes por la noche, de abril a noviembre, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) ofrece una de las mejores actividades gratuitas de la ciudad. Prepara un pícnic y disfruta de los alegres tonos y ritmos de artistas internacionales y locales.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

9. Relajarte en el Jardín Japonés: explora más de 2 hectáreas de tranquilidad en el impresionante Jardín Japonés. El doctor Koichi Kawana logró crear este extenso paraíso de senderos, estanques, árboles y flores, que es la mejor medicina para las almas fatigadas de la ciudad. La visita es gratuita, pero hay que reservar por Internet con unos 10 días de antelación.

10. Explorar la casa más antigua de Los Ángeles: construida en 1818 por Francisco José Ávila, esta casa encarna la primitiva herencia cultural hispano-mexicana. Se ubica en la calle Olvera, en el centro, y se puede visitar este emblemático lugar todos los días para contemplar su interior, amueblado con auténticos adornos y muebles del siglo XIX.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

11. Adentrarte en la Biblioteca Central: se encuentra en el centro y es uno de los edificios más atesorados de la ciudad. La estructura refleja la tendencia hacia la arquitectura de estilo egipcio. Fue prácticamente destruida durante un incendio en 1986, pero ha sido totalmente restaurada y se le ha añadido una moderna sala adicional.

Los Ángeles. El clima casi perfecto de Los Ángeles permite disfrutar de actividades al aire libre en playas y parques durante todo el año. No obstante, también hay muchas opciones gratuitas en espacios cerrados. Foto: Wikipedia.

12. Visitar el Muelle de Santa Mónica: en este lugar emblemático te esperan atracciones llenas de diversión, como el parque de atracciones Pacific Park. Una vez que hayas tenido suficiente adrenalina, sumerge tus pies en las playas de Santa Mónica, perfectas para tomar el sol y explorar otras actividades gratuitas, como ver a los artistas callejeros.

FUENTES: VISIT CALIFORNIA, SECRET LOS ANGELES Y DISCOVER LOS ANGELES.