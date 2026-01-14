Las gafas de lujo en Colombia cambian de estilo: así serán las tendencias en 2026

El mercado de las gafas de lujo en Colombia vive uno de sus momentos más sólidos. Luego de registrar un crecimiento del 20 % durante 2025 en el segmento premium, las tendencias para 2026 apuntan a una transformación estética y funcional: diseños más pequeños, tonos pastel y un uso extendido como accesorio de día y noche.

De acuerdo con cifras de Expert Market Research, el mercado nacional de gafas ya supera los USD 524,71 millones, consolidándose como un sector que va más allá de la salud visual para convertirse en una categoría clave dentro del universo de la moda.

De accesorio funcional a pieza de infaltable en la moda

Históricamente, las gafas fueron concebidas como un elemento esencial para el cuidado visual o la protección contra la radiación solar. Sin embargo, ese concepto ha cambiado. Hoy son una pieza infaltable dentro del outfit de los colombianos, impulsadas por marcas como Miu Miu, Prada, Cartier y Gucci, que han llevado sus diseños de las pasarelas a las calles.

Según el ecosistema de lujo SBQ, este auge responde a una nueva percepción del consumidor: las gafas dejaron de ser un complemento secundario para convertirse en un elemento protagonista del estilo personal.

Tendencias en gafas de lujo para 2026: minimalismo y siluetas pequeñas

Uno de los cambios más notorios para 2026 es el abandono progresivo de los lentes oversized. En su lugar, se impondrá el minimalismo, con diseños pequeños, formas ovaladas y triangulares, además de marcos más delgados en materiales como el acero.

Sebastián Barrientos, CEO del retail de lujo SBQ, explica que esta transformación responde a una búsqueda de sofisticación más sutil.

Gafas 24/7: el accesorio que se usa de día y de noche

Otra de las grandes novedades para 2026 es el concepto de gafas como complemento de 24 horas. Ya no se trata únicamente de protección solar, sino de una pieza estética que puede usarse tanto en espacios abiertos como cerrados.

“Las gafas ya no se usan solo para cubrirse del sol, sino como un accesorio de día y noche que aporta sofisticación al rostro sin ocultar la expresión”, señala Barrientos.

Este enfoque redefine el rol del accesorio, que ahora se concibe más como una joya facial que como un elemento funcional.

Tonos pastel y lentes translúcidos dominarán el mercado

La paleta cromática también sufrirá una transformación. Para 2026, los tonos pastel como rosa, verde, azul y gris claro serán protagonistas. Estos colores, al ser menos espejados y más translúcidos, permiten que los ojos permanezcan visibles, lo que facilita su uso en ambientes cerrados o durante la noche.

Esta estética busca proyectar ligereza, frescura y elegancia, alineándose con el concepto de lujo silencioso que domina otras categorías de la moda.

Moda y salud visual: un equilibrio clave

Aunque el componente estético es cada vez más relevante, las gafas de lujo siguen perteneciendo al mercado de la salud. El aumento de casos de discapacidad visual y la adopción de estos accesorios como protección preventiva continúan siendo factores determinantes de compra.

De hecho, se estima que el mercado colombiano de óptica crecerá a una tasa anual del 4,90 %, alcanzando los USD 846,59 millones en 2035. Este panorama consolida a las gafas como uno de los accesorios de lujo más valorados por los usuarios nacionales.

Las gafas ya no solo corrigen la visión: cuentan historias, definen estilos y se posicionan como uno de los accesorios más relevantes de la moda contemporánea.