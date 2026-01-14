Colombia lidera la moda de compresión inteligente en 2026

La industria de las prendas de compresión está entrando en una nueva etapa de sofisticación tecnológica. Para 2026, la innovación colombiana marcará el rumbo del mercado global con desarrollos que combinan funcionalidad deportiva, textiles inteligentes y experiencias sensoriales, consolidando al país como uno de los líderes en exportación de moda de control.

Según cifras de Fortune Business Insights, el mercado global de prendas de compresión alcanzó los USD 2,99 mil millones en 2025 y se proyecta un crecimiento del 8,09 % para 2026, impulsado por el aumento de procedimientos estéticos, el interés por estilizar la figura y la búsqueda de prendas más cómodas para el uso diario.

El auge como prendas funcionales

Las fajas dejaron de ser una prenda exclusivamente postoperatoria para convertirse en una pieza clave del vestuario cotidiano. Hoy, los consumidores buscan prendas que ofrezcan soporte, modelación, comodidad prolongada y discreción, lo que ha acelerado la adopción de tecnologías como el control térmico, los diseños ergonómicos y los textiles inteligentes.

Esta transformación responde a un cambio en los hábitos de consumo: las personas ya no solo quieren moldear su figura, sino hacerlo sin sacrificar movilidad, transpirabilidad ni estilo.

Colombia, a la vanguardia de la innovación en moda de compresión

El mercado colombiano se ha posicionado como uno de los más innovadores en el desarrollo de fajas y prendas de control, gracias a su apuesta por materiales de alto rendimiento y procesos de manufactura avanzados.

Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explica que las fajas han evolucionado durante el último siglo, pasando de la corsetería rígida a prendas suaves, ligeras y funcionales. Para 2026, el enfoque estará en atuendos exteriores funcionales, donde los colores, las texturas y la estética serán tan importantes como el desempeño técnico.

“La transformación de este producto se ha centrado en la comodidad y la discreción. Las costuras y terminaciones se han vuelto más sutiles para que las prendas no se perciban. Además, los consumidores valoran cada vez más las tecnologías que se integren a su estilo de vida activo”, señala Grisales.

Materiales de alto rendimiento: la base del futuro

Uno de los pilares de esta evolución es la optimización de los materiales existentes. El Powernet, una mezcla de poliamida y elastano, seguirá siendo uno de los favoritos por su alta capacidad de compresión, resistencia y frescura. Este material permite ofrecer soporte sin sacrificar comodidad, un factor clave para el uso prolongado.

También se incrementará el uso de fibras como spandex y nylon, que destacan por su elasticidad, ligereza y adaptabilidad al cuerpo, convirtiéndose en esenciales para las colecciones de 2026.

Tecnología seamless: prendas como segunda piel

Otra de las grandes tendencias para el próximo año es la tecnología seamless, que permite fabricar prendas en una sola pieza, sin costuras ni uniones visibles. Este tipo de confección ofrece una sensación de “segunda piel”, evita marcas en el cuerpo y mejora la movilidad.

Estas prendas, principalmente elaboradas en licra nylon, son ideales para ropa deportiva de control, ya que combinan elasticidad, transpirabilidad y suavidad, características cada vez más valoradas por los consumidores.

La revolución sensorial: aromas inteligentes en las fajas

Más allá de la estética y la funcionalidad, la industria colombiana está explorando el terreno de las experiencias sensoriales. Una de las tecnologías más innovadoras para 2026 es la microencapsulación, un sistema que permite integrar principios activos, como aromas, dentro de microcápsulas que se liberan de forma progresiva.

El sistema se activa con la temperatura corporal: cuando la persona suda, el calor libera las microcápsulas, garantizando una fragancia agradable que contrasta con el olor natural del cuerpo.