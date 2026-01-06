El “anillo de fuego” abrirá el 2026: así será el eclipse solar anular que asombrará al mundo

El cielo abrirá el calendario astronómico de 2026 con un fenómeno tan llamativo como esquivo. El próximo martes 17 de febrero, el mundo será testigo de un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “anillo de fuego”, un evento poco frecuente que ha despertado el interés de la comunidad científica por sus condiciones extremas y su visibilidad limitada.

Este eclipse ha sido catalogado por especialistas como uno de los más singulares del siglo XXI. A diferencia de otros eclipses anulares, la Luna llegará a cubrir cerca del 96 % del diámetro del Sol, un porcentaje superior al promedio habitual. Sin embargo, el fenómeno no alcanzará la totalidad debido a una particularidad orbital: la Luna se encontrará cerca de su apogeo, el punto más lejano de su trayectoria alrededor de la Tierra, lo que hará que se observe ligeramente más pequeña y deje al descubierto un delgado aro de luz solar.

Ese borde luminoso es el que da origen al nombre de anillo de fuego, la fase más impactante del eclipse. No obstante, será también la más fugaz. En el punto de máxima anularidad, el efecto completo apenas se mantendrá durante dos minutos y 20 segundos, reforzando su carácter excepcional y su atractivo para astrónomos y observadores especializados.

La visibilidad total del anillo estará restringida a un corredor antumbral de aproximadamente 616 kilómetros de ancho, que cruzará zonas remotas del planeta, incluidas áreas cercanas a estaciones científicas. En total, la sombra recorrerá la superficie terrestre en un lapso cercano a los 59 minutos, lo que reduce drásticamente las regiones desde donde podrá apreciarse el fenómeno en su máximo esplendor.

Fuera de este estrecho corredor, el eclipse solo se verá de forma parcial y con una cobertura mínima del Sol. En América del Sur, únicamente el extremo sur del continente alcanzará a percibir una leve disminución de la luz solar, mientras que en amplias zonas del hemisferio norte el evento no será visible.

¿Se verá el eclipse en Colombia?

Para Colombia, la noticia es menos alentadora. El eclipse no será visible desde el territorio nacional, ya que el país se encuentra completamente fuera de las zonas de observación, tanto anular como parcial. Aun así, el evento podrá seguirse a través de transmisiones en vivo, observatorios internacionales y plataformas científicas que documentarán el fenómeno en tiempo real.

Aunque no se observe directamente en el cielo colombiano, el eclipse solar anular del 17 de febrero marcará el inicio de un año astronómico cargado de eventos y recordará por qué estos fenómenos siguen siendo una poderosa combinación de ciencia, precisión y asombro.