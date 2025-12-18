Planes y regalos de Navidad para no solo impresionar sino para quedar en el recuerdo.

Si bien es tentador regalar suéters de Navidad y medias y tarjetas de regalo, entre otros obsequios para salir del paso y suplir falta de tiempo - y a veces de imaginación- si tiene uno y quiere que le ayuden un poco con la otra cualidad, por estos días hay marcas y planes que le ayudarán a que su ser querido pase un día increíble o se quede con un objeto que le puede durar muchos años (y que no se lo regale a nadie más, que es lo importante).

Es por eso que mostramos algunos lanzamientos especiales de moda, belleza, estilo de vida y gastronomía que puede encontrar y adecuados para su bolsillo.

Feria Eva Christmas Edition 2025

Desde el 17 hasta el 21 de noviembre, con más de 500 marcas, puede ir al Parque de la 93 a una de las ferias que más apoya los nuevos emprendimientos colombianos. De hecho, hay desde detalles gastronómicos y de cosmética colombiana (perfumes de autor o marcas como Atenea) hasta joyería de autor como Fenómena o Simple Joyas.

Hay incluso cases y ropa para perros y bolsos de todos los precios. Eva esta vez, decorada al estilo navideño europeo, tiene actividades culturales, un pabellón de decoración y hogar y otro en la 94 donde también encontrará emprendimientos de todo el país.

En moda, marcas como Maglione, que reinterpreta los tejidos boyacenses de una manera moderna, A Modo Mío, o la ropa de diseñadores de buenos precios que vuelve a la vida la consultora Eleonora Morales son algunas de las marcas que encontrará allí.

Ahora, si quiere algo más ‘chirriado’, puede pasarse por el emprendimiento ‘Bogotá Chirriada’, donde encontrará arte popular no solo en cuadros, sino hasta en forros para computadora. También vale la pena ‘patonearse’ el parque, ya que puede ir probando desde tacos, hasta lechona y otras exquisiteces, en medio de experiencias interactivas.

Punto Blanco x Ana Beliza

Ana Beliza Mercado trae su segunda colaboración con una marca colombiana atendiendo a las imágenes de su cotidianidad a través de piezas versátiles que están inspiradas en un boho chic más depurado y más trasladado hacia la cotidianidad.

Esto, a través de un armario cápsula con colores que van desde el blanco, pasando por el verde oliva, hasta el café y negro, con un esplendoroso vestido estilo Yamamoto que se combina con minicarteras que son objetos de deseo y botas que complementan muy bien esa cuidada simplicidad que transmite creativamente y en redes sociales. La colección ya está en tiendas físicas y online.

Bikinis Bar de Amigos: España en sus propios términos

Andrius Didziulis quería tomar lo mejor de la comida española, pero más allá de la paella olorosa y de lo que siempre se ofrece en todo lado, combinó su maestría al combinar elementos propios con la gastronomía europea en combinaciones únicas. Ya lo había hecho en Salón Tropical, tanto en Bogotá como en Cartagena.

Esta vez, en un rincón donde puede escuchar el jazz de Miles Davis y otros artistas, puede tapear de forma íntima con morcillas, crudos y platos españoles con el toque exquisito de Didziulis, mientras los marida con cocteles que tienen mezcal y tequila, más Ron de Caña, entre otras exquisiteces. Queda en la Cra 6#58- 48.

Mario Hernández x Disney

La marca ha sabido combinar su tradición marroquinera con los universos gráficos de Disney de manera inteligente y por eso hay varias ramificaciones en una de sus colecciones más populares. De hecho, trataron la línea del primer Mickey original, con el rojo de Minnie y también una inteligente combinación de las figuras más populares de la compañía.

Igualmente, en una línea igual de lujosa y “mágica”, hay una colección de bolsos con cristales que están inspirados en las princesas que han hecho a la compañía icónica en la cultura popular.

MAC y su maquillaje atemporal

La icónica compañía de maquillaje, aparte de su colección especial de Navidad, se enfoca en dos tendencias. Mint Moca, que sigue con colores tierra y oscuros con Connect in Colour, y con labiales como Taupe o Velvet Teddy, combinados con nuevos lanzamientos como el Lipglass Air Non Sticky. Por otro lado, retoman la versión 2000 y grunge con el #Y3K, a través de colores un poco más audaces (también volviendo a la tendencia del maquillaje de los dosmildieces).

Esto, a través de su sombra duocromática, que refleja la luz y de rimmel como la Stack Elevated en color azul. Y por qué no, se pueden combinar con labiales como el MacXimal en colores como Diva o Soar, que recuerdan a esta época.

ODA: sofisticada sostenibilidad

El restaurante más sostenible de LATAM, según Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 impulsa un negocio de economía circular, valorizando el 80,6% de sus residuos y con un modelo donde beneficia a más de 400 familias rurales y urbanas.

Esto, a través de prácticas como la pesca ética, y con su proyecto de huertas urbanas en contubernio con el Jardín Botánico, en la que los agricultores, a través del comercio justo, llevan a la mesa hierbas de origen como el sauco, por ejemplo, entre otros ingredientes.

Así, aliados como Diageo,The Sustainable Restaurant Association y las Alcaldías Locales de Suba y Usaquén, además de la Cámara de Comercio de Bogotá, el comensal puede disfrutar, en conjunto con la insuperable vista, platos como helado de cebollas con una combinación de setas orgánicas, tarta de colita de res con kale y plátano maduro, pastrami de frutos y cebollas dulces y postres como el envuelto de banano, inspirado en el tradicional, maridados con su versión del Manhattan con moras ácidas cultivadas por ellos mismos, o gins combinados con sauco. El restaurante queda en la Calle 140 #11-45 Torre HHC.

Perfumes únicos en el mundo por Atelier Privé

Si bien es cierto que la perfumería ha crecido en diversidad de oferta, en el país hacía falta un lugar con experiencias personalizadas que mostrase cuán amplio es este mundo, más allá de las marcas comerciales tradicionales.

Es así como en el Centro Andino abrió Atelier Privé, que tiene líneas exclusivas que llegan por primera vez a Colombia, como Bon Parfumeur, Brunello Cuccinnelli, Loewe, Atkinsons (que remonta al siglo XIX) y líneas privé de Givenchy, Cartier y Dolce & Gabbana, entre otras. También contará con marcas de belleza y skincare en experiencias privadas.