Horóscopo de hoy y el agradecimiento para que el éxito te arrope este jueves 18 de diciembre

Aries

Le pones mucho empeño y esfuerzo al trabajo pero debes estar clara que vienen nuevas propuestas y con mejoras salariales que te harán pensar muy bien si continuar o probar nuevas oportunidades. Te mereces que alguien te quiera complacer y hacerte sentir feliz.

Tauro

No le hagas caso a los chismes y a lo que dicen en el trabajo. Lo que haces, lo estás haciendo muy bien y verás pronto los frutos. Tienes por delante unos días tranquilos y plácidos para que los disfrutes y además abraces a tu familia.

Géminis

Inicias una etapa en el plano laboral de muchas actividades para consolidar proyectos. Con paciencia y siguiendo tu intuición todo va a salir muy bien. Debes tomar una decisión familiar que cambiará la vida de todos. Cuentas con el apoyo de tu pareja para dar ese paso.

Cáncer

Te piden algo que no esperabas, pero como tú eres una mujer de retos, tendrás la disposición y la madera para lograr el objetivo. No juegues con dos personas al mismo tiempo. Se van a dar cuenta y te puedes meter en un gran lio, así que tienes que decidir qué vas a hacer.

Leo

Deja de estresarte porque estás atrasada. Todo va a salir en el tiempo justo y entregarás ese proyecto que te carga angustiada. Relájate con tu pareja y comparte con él las cosas que te suceden para que tus cargas sean más ligeras.

Virgo

Recibes un dinero que no esperabas. Piensa muy bien en qué lo vas a invertir porque hay amigos de lo ajeno que siempre tienen negocios por aquí y por allá y te pueden estafar. No critiques tanto a tu pareja porque estás generando cansancio y rencores. Cambia la actitud.

Libra

Tienes todo bajo control en el plano profesional, incluso tu economía se incrementa, tanto que dentro de poco podrás invertir en un emprendimiento. Vas a sentirte alegre y con energía positiva, sacarás mucho partido al día y saldrás con amistades que te harán sentir muy bien.

Escorpio

Tus superiores ponen en tus manos unos proyectos que sienten como perdidos. Tu inteligencia e intuición harán que salgan adelante y que vuelvan a tomar el rumbo deseado. Deja las ilusiones a un lado y pisa tierra. Esa persona que está a tu lado no te toma en serio y te hace perder tu tiempo.

Sagitario

No descuides tu economía, recuerda que necesitas ahorrar porque tienes en mente un negocio que necesitará de una gran inversión. Propicia una conversación con tu pareja para arreglar esas diferencias que tienen la relación tambaleando porque no pueden llegar a Navidad con un conflicto.

Capricornio

Relájate, no todo en el trabajo debe ser angustia y estrés. A veces es necesario sonreír, contar un chiste, conversar con los compañeros. Eso mejora el ambiente laboral. Tienes que ayudar a tu pareja a solucionar algunos problemas familiares para que la relación de ambos fluya.

Acuario

Hay un descontento en el equipo de trabajo porque se están descuidando algunos proyectos. Trata de poner en la balanza lo que es importante para que regrese la confianza entre todos. Diviértete, acepta salir con tus amigas, aprovecha estas fechas de fiesta, lo necesitas para liberarte del estrés.

Piscis

Tu familia está generando gastos que te tienen con un desequilibrio económico que no sabes cómo salir de él. En los negocios, aun cuando marchan muy bien tienes esa fuga de dinero que no te deja avanzar. Deja las discusiones con tu pareja. No permitan que se dañe la relación por factores externos.