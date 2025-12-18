Cómo organizar una cena navideña perfecta en 2025

Diciembre es, sin duda, el mes más importante del año para las familias colombianas. No solo marca el cierre de un ciclo, sino que se convierte en el escenario perfecto para reunirse, compartir y celebrar. Según el más reciente estudio de Fenalco (2024), más del 60 % de los hogares en Colombia organiza reuniones familiares en casa durante esta temporada, mientras que cerca del 70 % prioriza la compra anticipada de alimentos y productos esenciales para la cena navideña.

Este comportamiento va de la mano con una tendencia creciente: la búsqueda de experiencias memorables. Datos de Google Trends revelan que, durante las primeras semanas de diciembre, las búsquedas relacionadas con “cómo organizar una cena perfecta” y “tendencias de mesa navideña” aumentan hasta un 60 % frente a otros meses del año, confirmando que los colombianos quieren ir más allá de lo tradicional.

En este contexto, DiDi Shop, la opción tecnológica dentro de la app de DiDi Food que conecta a usuarios comensales con usuarios tienda para realizar compras desde el celular, se unió a Jumbo —con sus marcas propias en categorías food y non food— y a dos referentes en gastronomía y decoración para compartir las principales tendencias navideñas de 2025, enfocadas en conectar estilo, sabor y cercanía.

Una mesa que une: así se vive la Navidad desde la ambientación

Para Juana Brando (@lasmesasdejuana), creadora de contenido y diseñadora de interiores, las tendencias navideñas no buscan imponer reglas, sino inspirar. “La Navidad puede verse igual todos los años y seguir siendo especial. Repetir decoración también crea tradición”, asegura.

En 2025, los colores clásicos —rojo, verde, dorado y plateado— siguen siendo protagonistas, pero regresan con más fuerza y libertad, apostando por combinaciones más ricas en contrastes y texturas. La estética navideña se vuelve más expresiva y alegre, equilibrando lo natural con toques de brillo.

El follaje continúa siendo la base de cualquier mesa: pino, eucalipto y verdes profundos se integran con frutas como uvas, ciruelas, manzanas o peras, flores que evocan el espíritu navideño, figuras tradicionales y sutiles acentos metálicos que aportan contraste sin romper la armonía.

Las velas, la luz cálida y una mesa pensada para compartir —más que solo para verse bonita— completan un ambiente acogedor, auténtico y cargado de intención, donde la decoración se convierte en un puente para el encuentro familiar.

Comida para compartir: cuando la mesa también es protagonista

Desde la cocina, Luchokooc, chef y creador de contenido, destaca que la gran tendencia gastronómica de esta Navidad es volver a las preparaciones diseñadas para compartir. Las tablas de quesos y charcutería se consolidan como una opción práctica, visualmente atractiva y adaptable a todo tipo de encuentros.

La clave está en una abundancia bien pensada: combinar quesos, frutas, embutidos y diferentes texturas que inviten a probar, conversar y quedarse alrededor de la mesa. Para 2025, además, gana protagonismo el uso de productos locales y artesanales, junto con presentaciones que incorporan identidad navideña.

Tablas en forma de corona, patrones visuales con cortes uniformes o brochetas que reinterpretan sabores clásicos son algunas de las formas de elevar la experiencia sin complicarla. “Armar una tabla es mucho más que cortar ingredientes; es un acto de generosidad y una forma de arte comestible”, afirma el chef.



