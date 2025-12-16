Tendencias de moda masculina 2026: colores neutros, estructura y sostenibilidad

La moda masculina primavera–verano 2026 llega con una transformación clara: menos exceso, más estructura y una estética que eleva lo cotidiano. Las nuevas colecciones estarán marcadas por el refinamiento urbano, una paleta de colores neutros liderada por el gris, y siluetas clásicas reinterpretadas para responder al clima, la funcionalidad y el estilo de vida contemporáneo.

Este cambio no solo es estético, también es estratégico. De acuerdo con cifras de Fruta Fresca Origin, los hombres representarán cerca del 55 % de los compradores en esta temporada, impulsando un crecimiento proyectado entre el 10 % y el 15 % en ventas frente a los meses tradicionales. Un dato que confirma el protagonismo del consumidor masculino en la industria de la moda para 2026.

Refinamiento urbano: el nuevo lenguaje del streetwear masculino

Uno de los grandes ejes creativos de la temporada será la evolución del streetwear hacia una propuesta más depurada y elegante. Según Jaime López, CEO del retail para el segmento premium, las marcas están apostando por sustituir las prendas casuales tradicionales por piezas con mayor estructura y sofisticación.

“Las colecciones de primavera–verano 2026 se articularán bajo el concepto de refinamiento de lo urbano, un movimiento que eleva lo cotidiano a través de siluetas más elegantes y atemporales”, explica López.

En la práctica, esto se traduce en el reemplazo de sudaderas y joggers por camisas de caída precisa, americanas desestructuradas y pantalones de pinzas, que mantienen la comodidad sin renunciar a líneas clásicas. El objetivo es lograr un balance entre lo atemporal y la estética urbana que domina las principales ciudades del país.

El gris como protagonista de la paleta primavera–verano 2026

En términos de color, la moda masculina 2026 estará dominada por tonos neutros y versátiles. El gris se posiciona como el color estrella de la temporada, acompañado por matices tierra, toques de rojo y rosa, y estampados discretos como cuadros y versiones sutiles de animal print, adaptadas a siluetas limpias y modernas.

Estas elecciones cromáticas responden a un consumidor que busca prendas fáciles de combinar, funcionales y con un alto valor estético, ideales tanto para contextos formales como informales.

Moda masculina y expresión cultural: identidad y minimalismo emocional

Otro pilar clave de la temporada será la expresión cultural. Las marcas incorporarán mensajes identitarios y elementos gráficos inspirados en la cultura popular colombiana, integrados a una narrativa de minimalismo emocional: prendas que combinan diseño, significado y ética de producción.

En este contexto, las piezas con mayor potencial de venta serán aquellas que ofrecen versatilidad y autenticidad, como:

Camisas estructuradas aptas para looks formales e informales.

Chaquetas ligeras y funcionales, pensadas para el clima colombiano.

La moda masculina deja de ser solo estética y se convierte en un vehículo de identidad y propósito.

¿Qué compran los hombres en primavera–verano? Las cifras clave

Las tendencias también se reflejan en los hábitos de consumo. Según datos de Fruta Fresca Origin, las categorías más vendidas en el segmento premium para hombre serán:

Camisetas para hombre: 32 % de las ventas

32 % de las ventas Camisetas para mujer: 28 %

Calzado tipo tenis: 22 %

Jeans: 18 %

Las camisetas lideran gracias a su versatilidad, frescura y adaptación al clima cálido, consolidándose como la prenda esencial del armario masculino en 2026.

Sostenibilidad: un criterio decisivo en la moda masculina 2026

Más allá del diseño, la sostenibilidad será un factor determinante en la decisión de compra. Los consumidores buscan cada vez más información sobre el origen de las prendas, los materiales utilizados y las condiciones de producción.

Esta tendencia favorece especialmente a las marcas locales emergentes, que trabajan con materiales responsables, procesos artesanales y una producción más consciente. En 2026, vestir bien también significará vestir con criterio.