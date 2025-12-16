Los cinco infaltables de maquillaje para brillar en las fiestas de fin de año

Las celebraciones de fin de año llegan acompañadas de un protagonista indiscutible en el mundo de la belleza: una piel fresca, luminosa y sofisticada, sin perder la naturalidad. En 2025, las tendencias que dominaron 2024 —piel jugosa, brillo estratégico, labios intensos y texturas livianas— evolucionan hacia propuestas más prácticas y fáciles de lograr. Menos complicación y más impacto definen el maquillaje navideño actual.

Las editoriales internacionales, las pasarelas de temporada y los mercados de belleza más influyentes coinciden en una premisa clara: realzar, no transformar. Acabados radiantes, técnicas sencillas y productos híbridos que cuidan la piel mientras aportan color y luz se convierten en aliados ideales para una agenda cargada de cenas, brindis y fotografías.

Tatiana Castaño, maquilladora profesional de Natura con más de dos décadas de experiencia en maquillaje social, editorial y de marca, lo resume así:

“La belleza global se está moviendo hacia texturas más naturales, pieles luminosas y rubores que aportan vida. Ya no se trata de transformar, sino de realzar”.

Los 5 infaltables para elevar el maquillaje navideño este año

1. La piel: fresca, luminosa y bien preparada

Un maquillaje impecable comienza antes del color. Las pieles ultracargadas quedan atrás y dan paso a texturas livianas y respirables. Una rutina adecuada de limpieza e hidratación, acompañada de un primer que suavice la textura, marca la diferencia. Las bases ligeras de larga duración, como las fórmulas tipo sérum, permiten unificar el tono sin sobrecargar el rostro, logrando un acabado natural y sofisticado.

2. Jugosidad y rubor: el toque que rejuvenece

Los rubores rosados y corales se mantienen como favoritos porque aportan vida inmediata al rostro. En 2025, el dúo ganador sigue siendo rubor en crema para un efecto jugoso, sellado con rubor en polvo para mayor duración. Esta combinación garantiza un aspecto saludable que se mantiene durante toda la noche.

3. Ojos que brillan sin esfuerzo

Las sombras metálicas y satinadas en tonos dorados, cobres y marfiles continúan siendo protagonistas del maquillaje festivo. El delineado suave tipo foxy eyes gana terreno por su capacidad de estilizar la mirada sin recargarla. Como truco clave, aplicar una capa ligera de corrector como prebase ayuda a intensificar el color y prolongar la duración.

4. Labios de impacto: rojos glossy o tonos vino

El brillo en labios sigue en auge, ahora con fórmulas más hidratantes y de mayor duración. El rojo se consolida como el color emblemático de la Navidad, reinterpretado con acabados jugosos y modernos. Los tonos vino también se posicionan como una alternativa elegante para looks nocturnos. “Un buen labial transforma un look en segundos. Esta temporada el rojo glossy es el accesorio que nunca falla”, afirma la experta.

5. Fijar y retocar como una profesional

Para celebraciones largas, una bruma fijadora y un buen polvo translúcido son esenciales para mantener el maquillaje intacto. En el bolso de noche, los infaltables son claros: polvo translúcido, rubor y el labial del look permiten retocar en cualquier momento sin perder frescura ni naturalidad.



