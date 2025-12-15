El maquillaje para todos los tipos de piel más famoso del mundo por fin llegó a Colombia

Si bien en Colombia hay algunas personas que dicen que el maquillaje para pieles negras “no es rentable”, y por eso no hay todos los tonos que un país tan diverso como este necesita (somos el cuarto con población afro a nivel LATAM). Este mercado es algo que por fin Fenty Beauty, que llega al país de la mano de Falabella y Faces, va a compensar.

De esta manera, Fenty Beauty y Fenty Skin se expanden oficialmente a Colombia, llegando a los principales retailers del país: Falabella y Faces, el 12 de diciembre de 2025.

Con disponibilidad en tiendas físicas y online, esta expansión marca un hito importante en el compromiso de la marca por hacer que su visión de belleza inclusiva sea aún más accesible para los consumidores en Latinoamérica.

Así, el lanzamiento de Fenty Beauty y Fenty Skin en Colombia representa el segundo paso dentro de un despliegue regional de cinco países previsto entre 2025 y 2026. Fenty Beauty + Fenty Skin llegaron a Chile en noviembre de 2025 y se lanzarán en Perú, Costa Rica y Panamá en 2026.

En 2017, Rihanna creó Fenty Beauty enfocándose en una amplia gama de tonos de piel tradicionalmente difíciles de igualar, desarrollando fórmulas que funcionan para todos los tipos de piel y creando tonos universales para que todas las personas puedan disfrutarlos.

Luego, en 2020, Rihanna lanzó Fenty Skin, su línea vegana, limpia y consciente del planeta, reforzando su misión de ofrecer soluciones de belleza simples, efectivas e inclusivas.

Rihanna creó Fenty Beauty y Fenty Skin con una visión global en mente, para reafirmar su creencia en la “Belleza Para Todos”, y por eso está emocionada de expandir aún más las marcas Fenty y conectar con consumidores alrededor del mundo.

Revolucionando la industria del maquillaje fórmula por fórmula y tono por tono, Fenty Beauty se trata de productos de maquillaje de calidad, ligeros como el aire y diseñados para superponerse, en una gama global de tonos hechos para todas las personas. Ahora, los consumidores en Colombia podrán acceder fácilmente a los productos más icónicos de Fenty Beauty, incluyendo Soft’lit Naturally Luminous Longwear Foundation, Match Stix Contour Skinstick, Diamond Bomb All-Over Diamond Veil, Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder y Gloss Bomb Stix High-Shimmer Gloss Stix.

Fenty Skin también está en Colombia

Acompañando a Fenty Beauty estará también Fenty Skin — la línea de cuidado diseñada para simplificar y agilizar la rutina sin sacrificar resultados. Fenty Skin ofrece productos multitarea impulsados por ingredientes de alto estándar, clínicamente probados para todo tipo de piel, tonos y necesidades.

Entre sus best-sellers se encuentran Fenty Skin Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer Broad Spectrum Mineral SPF 30 Sunscreen, Fat Water Pore-Refining Toner + Serum, Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser, Fenty Treatz Hydrating + Strengthening Lip Oil y la viral Butta Drop Body Cream. Una piel increíble —de pies a cabeza— siempre ha sido parte central de la visión de belleza de Rihanna.

Fenty Beauty & Fenty Skin serán distribuidas en alianza con Saint Honoré y estarán disponibles para compra a partir del 12 de diciembre de 2025 en las tiendas Falabella Unicentro + Buenavista, y en Faces Andino, El Tesoro, Buenavista + La Serrezuela, así como online en www.falabella.com.co/falabella-co y www.co.faces.com