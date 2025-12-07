Lakeland, LEGOLAND y Grape Hammock: La ruta imperdible para descubrir Central Florida

A una hora de los grandes focos turísticos de Orlando se encuentra un tesoro, está en una zona tranquila de Florida Central y es Lakeland, un destino ideal para combinar historia, arquitectura, descanso y proximidad a otros parques temáticos para disfrutar con los más pequeños de la familia. Su joya histórica es el Terrace Hotel Lakeland, que fue construida en 1924 y recientemente renovada bajo la colección Tapestry de Hilton, donde la restauración ha logrado la amalgama perfecta del encanto clásico con las comodidades que busca un turista moderno.

Sus techos altos, lámparas restauradas, escaleras de época, suelos con baldosas clásicas y una paleta de colores cálidos evocan el glamour de los años 20, con habitaciones deslumbrantes, amplias, cómodas y en los pisos altos, una vista insuperable.

Lakeland ofrece una experiencia gastronómica que sorprende, cuenta con restaurantes de corte latino y bares de estilo americano, que cuentan con rocola digital, por lo que es posible escuchar vallenato o reguetón mientras se comparte con amigos y se crea el ambiente lejos de casa.

Lakeland, un imperdible en Central Florida Central Florida. (Foto: Cortesía) (Cortesía)

Grape Hammock Fish Camp: naturaleza, agua y aire puro en Lake Kissimmee

Para quienes buscan reconectar con la naturaleza tras la diversión de los parques, Grape Hammock Fish Camp es el plan perfecto. A la orilla sur del Lake Kissimmee, este lugar ofrece la posibilidad de experimentar la Florida real.

El atractivo principal es su tour en airboat, en el que a través de embarcaciones livianas y veloces se recorren humedales, canales y orillas del lago, con el que se logra adentrar a las zonas en donde la fauna salvaje habita libremente. Durante los recorridos es posible observar las imponentes águila calvas mientras se posan en las copas de los árboles, así como bisontes, caimanes jóvenes, tortugas y otras especies autóctonas.

Grape Hammock fue un punto de desembarque fluvial llamado Grape Hammock Landing, con ferris y envíos desde los viejos steamboats que navegaban por los lagos y ríos de la zona, pero con el tiempo se transformó en un campo de pesca, conservando su vínculo con el agua, los viajes en bote y la naturaleza.

Avistamiento de águilas calvas en Central Florida Grape Hammock Fish Camp, Central Florida. (Foto: Cortesía) (Cortesía)

LEGOLAND Florida Resort: La fantasía construida en fichas

A pocos minutos de Lakeland, está LEGOLAND Florida Resort un universo lleno de bloques de colores, figuras que le dan vida a la imaginación y un lugar para los amantes de la diversión familiar. Desde la entrada, el parque recibe a los visitantes con estructuras de enormes piezas de LEGO a escala monumental y espacios diseñados para estimular la creatividad.

Uno de los mayores atractivos es Miniland USA, una exhibición impresionante donde ciudades emblemáticas de Estados Unidos como Nueva York, Las Vegas, San Francisco han sido recreadas completamente con piezas de LEGO, en una versión miniatura que está llena de detalles. Hay rascacielos, calles, puentes, barcos y monumentos, todo construido con bloques que generan asombro tanto en niños como en adultos.

Jean Carlo Ayala, anfitrión de VIP en Legolad, le dijo a PUBLIMETRO que “este es un parque para niños de 4 a 8 años, tenemos muchos modelos de lego, montañas rusas, atracciones de simulación. El área de Miniland tiene más de 35 millones piezas de Lego y con el paso del tiempo se agregan más”.

Además, se incluye alojamiento tematizado, en donde el hotel está decorado con ambientación LEGO, tiendas especializadas con sets, figuras y souvenirs, zonas de juegos y atracciones para todas las edades, por lo que es una inmersión total en el mundo LEGO.

Legoland Hotel en Central Florida Legoland en Central Florida. (Foto: Cortesía) (Chip Litherland/Chip Litherland)

Peppa Pig Theme Park: la puerta de entrada al mundo de los parques para los más pequeños

Para las familias con niños pequeños, el nuevo Peppa Pig Theme Park se convierte en la primera experiencia de parque temático, en donde encuentran atracciones, parques de arena acompañados de sus personajes queridos y un ambiente pensado para que disfruten de su primera experiencia.

Además, la estrella del parque es la montaña rusa Daddy Pig’s Roller Coaster, que está diseñada para que un niño pequeño pueda disfrutar su primera montaña rusa con seguridad, en la que las curvas son suaves, los movimientos más amigables y toda la magia de esa sensación de aventura inicial. Además, hay zonas de juego libre, splash pads, meet-and-greets con los personajes y espacios de descanso para los padres, de motod que todos pueden sentirse cómodos mientras crean el primer gran recuerdo memorable.