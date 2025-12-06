Llega “Agua e Panela”, el cóctel de Aria Vega, la artista que se proyecta para la temporada carnavalera en Barranquilla

Barranquilla empieza a vivir el ambiente que anticipa el Carnaval 2026 y, en esta ocasión, ese inicio no surge desde un acto protocolario, sino desde la unión entre una propuesta musical y una iniciativa cultural. La cantante barranquillera Aria Vega presenta el cóctel Agua e Panela, creado a partir de su canción del mismo nombre y desarrollado en colaboración con Old Parr 12. La bebida busca convertirse en un punto de encuentro para quienes desean conectarse con la temporada festiva que se aproxima.

La idea surge de un recuerdo familiar que marcó la relación de Aria con la música. Ella aún evoca las tardes en las que su abuelo escuchaba discos en la sala de la casa, acompañado de un trago y de los sonidos de Joe Arroyo, los vinilos setenteros y otros ritmos que formaron su sensibilidad artística. Para la cantante, esos momentos fueron un inicio natural en su camino creativo. “Cuando escucho esos vinilos siento que vuelvo a él”, recuerda. Ese vínculo emocional se transformó en una bebida que retoma elementos cotidianos del Caribe y los lleva a un formato pensado para compartir.

Barranquilla activa el ambiente carnavalero con la nueva propuesta de Aria Vega

Agua e Panela es un canelazo de coco que combina panela, limón, coco y whisky, buscando un equilibrio entre dulzor y frescura. La propuesta reinterpreta un sabor tradicional de la región y lo adapta a un consumo urbano, convirtiéndose en un símbolo del comienzo no oficial del Carnaval. Más que una receta, la bebida funciona como un gesto de encuentro y como una manera de marcar el inicio del ambiente festivo que caracteriza a la ciudad.

La colaboración entre Aria Vega y la marca surge del interés común por destacar las raíces caribeñas y los espacios donde las personas se reúnen. La artista ha construido su identidad musical a partir de géneros como la cumbia, los afrobeats, la champeta y el vallenato, siempre desde experiencias personales vinculadas a su vida en Barranquilla. Sus canciones suelen incluir referencias a comidas, personajes del barrio y momentos familiares que han moldeado su visión del Caribe contemporáneo. Esa autenticidad conecta con la idea de resaltar la cultura local como parte central de la campaña conjunta.

Desde el 27 de noviembre y durante toda la temporada de Carnaval, Agua e Panela estará disponible en los restaurantes de Casa Independiente. El lanzamiento busca ofrecer un espacio para que locales y visitantes tengan un primer acercamiento a las celebraciones, a través de un brindis que acompañe tanto encuentros informales como momentos propios de las fiestas que se aproximan. La bebida se plantea como una forma de iniciar el recorrido hacia los días más intensos del Carnaval.

Aria continúa consolidando una propuesta artística que toma elementos de la jerga caribeña, de los sonidos cotidianos y del imaginario barrial. Su música parte de historias sencillas que buscan conectar con quienes reconocen en esos detalles una parte de su identidad. Aunque aún quedan actividades por anunciar, esta alianza adelanta experiencias centradas en la celebración colectiva y en la esencia barranquillera. El Carnaval aún no inicia, pero su expectativa ya se percibe en la ciudad, y Agua e Panela se presenta como la antesala de lo que viene.