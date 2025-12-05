El arte que sana: Pedro Ruiz y Diego Guarnizo lanzan bolso-obra para apoyar a más de 200 niños víctimas de violencia

La Fundación Los Pisingos presentó un proyecto que une arte, diseño y solidaridad en una pieza única creada por dos referentes colombianos: el maestro Pedro Ruiz y el diseñador Diego Guarnizo. Se trata de un bolso-obra de edición especial, concebido para recaudar fondos en beneficio de más de 200 niños víctimas de violencia sexual y/o intrafamiliar, quienes reciben acompañamiento psicológico especializado gracias a los programas de la fundación.

Un proyecto donde la belleza también repara

Esta iniciativa demuestra que el arte puede convertirse en una herramienta para sanar. La pieza parte de la icónica serie Desplazamientos de Ruiz, homenajeando a quienes han debido abandonar su tierra por la violencia, pero también recordando que los actos de amor pueden restaurar historias.

“Creemos en el poder del amor para transformar. Cada bolso es una obra, pero también es un gesto que cambia historias”, expresan Pedro Ruiz y Diego Guarnizo en el mensaje incluido en el empaque.

Una Tote Bag que une tradición, sostenibilidad y oficio

El bolso nace como una Tote Bag concebida por Ruiz y reinterpretada en una versión de lujo por Guarnizo. Está elaborado con:

Filamentos de poliéster reciclado en tercer uso

Reatas de algodón de alta resistencia

Detalles bordados a mano por artesanas con más de 50 años de oficio

Estos elementos reafirman la conexión entre tradición, sostenibilidad y responsabilidad social.

Las imágenes impresas pertenecen a las obras Desplazamiento 319 (Balsa) y Desplazamiento 320 (Crisantemo). En ellas aparecen tucanes, figuras humanas y balsas que evocan el tránsito emocional de miles de familias desplazadas en Colombia.

Una pieza de colección: solo 110 unidades por imagen

Cada bolso será una obra firmada por el maestro Pedro Ruiz. Habrá únicamente:

110 unidades de “Crisantemo”

110 unidades de “Balsa”

Gracias a su diseño y su firma original, cada pieza puede usarse como bolso o enmarcarse como obra de arte.

El arte como puente para proteger la infancia

Para la Fundación Los Pisingos, este proyecto tiene un impacto profundo y directo en las historias de los niños beneficiados.

“Una demostración viva de que, cuando el talento y la solidaridad se encuentran, el amor transforma”, afirma Daniel Fernández, director de la fundación.