Conoce las bondades del salmón

Con su abundancia de nutrientes beneficiosos, este pescado puede contribuir significativamente a tu bienestar cardiovascular, cerebral, óseo y metabólico. Foto: Freepik.

Todos hemos escuchado alguna vez sobre los beneficios de comer salmón para la salud. Esto se debe a que este pez de anádromo (que viven principalmente en el mar, pero migran a aguas dulces para desovar y reproducirse) es una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales que pueden ayudar a conservar tu salud en múltiples formas.

PRINCIPALES BENEFICIOS

1. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiacas: gracias a sus ácidos grasos omega-3 te ayudará a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y triglicéridos en la sangre mejorando la salud de tu corazón y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

2. Prevención del cáncer: este pescado es una rica fuente de selenio, un mineral que actúa como antioxidante y que juega un papel crucial en la prevención del cáncer al proteger las células del daño causado por los radicales libres y fortalecer el sistema inmunológico.

3. Antiinflamatorio natural: es una buena fuente de omega 3 y otros antioxidantes, como la vitamina A y E y el selenio. Estos compuestos poseen propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la producción de sustancias inflamatorias en el organismo, como las citocinas, y pueden ayudar a mejorar situaciones como la enfermedad inflamatoria intestinal o en la artritis reumatoide, entre otras.

4. Favorece el aumento de masa muscular: el salmón es rico en proteínas, pues 100 g aportan 20,7 g de proteínas, siendo una excelente fuente para favorecer, junto con el ejercicio y una dieta equilibrada, el aumento de la masa muscular. También ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular en la vejez (sarcopenia).

5. Ayudar a mantener la salud de la piel: el omega 3, especialmente el DHA, es un componente de las células de la piel, responsable de la salud de la membrana celular, manteniendo la piel suave, hidratada, flexible y sin arrugas.

6. Cuida la salud cerebral: algunos estudios han demostrado que el consumo de omega 3 puede reducir la pérdida de la memoria, la falta de atención y la dificultad de razonamiento lógico, lo cual puede disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia, por mejorar el funcionamiento de las neuronas cerebrales.

7. Fortalecimiento óseo: algunos de sus nutrientes, como el calcio y la vitamina D, son esenciales para mantener la densidad ósea y prevenir trastornos como la osteoporosis. De ahí que se recomiende su consumo a las mujeres postmenopáusicas.

8. Previene enfermedades autoinmunes: el omega 3 presente en el salmón puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollo de enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema inmunológico no reconoce las células saludables del cuerpo y las ataca, como en el caso de la diabetes tipo 1 o en la esclerosis múltiple.

LAS CLAVES

• El salmón es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la construcción y reparación de tejidos musculares y celulares en el cuerpo humano.

• Es rico en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, conocidos por sus efectos positivos en la salud cardiovascular y cerebral. Ayudan a reducir la inflamación en tu cuerpo, mantener tu corazón saludable y sirven para mantener tu cerebro funcionando bien.

• Comer salmón también aporta una variedad de vitaminas y minerales, incluyendo vitaminas del complejo B, vitamina D, selenio y potasio. Se trata de nutrientes esenciales para la salud de tus huesos, tener un buen sistema inmunológico, mejoran la salud de tu piel y regulan la presión arterial.

¿CÓMO CONSUMIRLO?

• El salmón puede ser consumido crudo o cocido. No obstante, el consumo de salmón crudo aumenta el riesgo de contraer alguna infección intestinal, pues este puede contener microorganismos que provienen del entorno donde se desarrollan o a través de una mala manipulación del alimento.

• Cocinar el salmón a unos 65ºC aproximadamente ayuda a eliminar todas estos microorganismos. No obstante, para consumirlo crudo, lo ideal es asegurarse que este haya sido ultracongelado al menos a - 35ºC, lo cual también ayuda a eliminar ciertos microorganismos presentes en el salmón.

FUENTES: TUA SAÚDE, CHOVÍ Y PEIX A CASA.