Bronceado perfecto: recomendaciones esenciales para antes, durante y después de la exposición solar

Con la llegada de las vacaciones de fin de año, miles de personas se preparan para tomar el sol y lucir un tono dorado durante las celebraciones. Sin embargo, la exposición solar sin control sigue siendo un riesgo significativo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 1 de cada 3 muertes por cáncer de piel no melanomatoso está asociada a la exposición solar, lo que subraya la importancia de adoptar rutinas responsables.

En este contexto, Luisa Chimá comparte recomendaciones clave para lograr un bronceado perfecto, duradero y, sobre todo, seguro.

1. Exfoliación: el paso esencial para un bronceado uniforme

Una piel limpia y libre de células muertas permite que el bronceado sea homogéneo y duradero. Los expertos recomiendan exfoliarse entre dos y tres veces por semana, lo que estimula la circulación, suaviza la epidermis y prepara la piel para recibir la radiación solar de forma más uniforme.

2. Exposición moderada: sesiones cortas y controladas

El error más común es creer que más sol equivale a mejor bronceado. Según expertos, lo ideal es exponerse 20 minutos al día, preferiblemente en la mañana o al final de la tarde, cuando la radiación es más baja. Usar productos con betacaroteno, vitamina E y colágeno ayuda a lograr un tono dorado mientras mantiene la piel hidratada, firme y luminosa.

3. Protección solar obligatoria: el SPF no es negociable

La American Academy of Dermatology recomienda usar protector solar SPF 30 o superior, aplicarlo generosamente y reaplicarlo cada dos horas, o después de nadar o sudar. Evitar exponerse entre las 10 a.m. y las 4 p.m., cuando los rayos UV alcanzan su punto máximo. También se aconseja usar sombreros, gafas de sol y ropa protectora.

4. Cuidado post-sol: hidratación profunda

Después del bronceado, la piel necesita calmarse y recuperarse. El uso de aloe vera, lociones after sun o cremas hidratantes ayuda a prevenir la descamación, prolongar el tono dorado y reducir irritaciones o quemaduras.

5. Autobronceadores: la alternativa segura sin sol

Para quienes prefieren evitar la exposición al sol, los autobronceadores modernos ofrecen un acabado natural sin riesgos. Se debe exfoliar la piel antes de aplicarlos para evitar manchas y lograr un tono uniforme.

6. Alimentación rica en carotenos: bronceado desde adentro

Los alimentos que estimulan la producción de melanina ayudan a intensificar el bronceado de forma natural. Incluye en la dieta:

Zanahoria

Mango

Espinaca

Lechuga

Pimientos

Batata

Estos ingredientes aportan betacarotenos y antioxidantes, protegiendo las células del daño solar.

7. Hidratación constante: clave para una piel elástica y luminosa

Beber mínimo 2 litros de agua al día favorece la elasticidad de la piel y mejora la recuperación tras la exposición solar. Las infusiones naturales también contribuyen al proceso hidratante.

Broncearse con responsabilidad: el equilibrio perfecto

El sol es una fuente natural de vitamina D, esencial para la salud ósea y el bienestar general. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizan que su exposición debe ser limitada y consciente para evitar riesgos como envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

Siguiendo estas recomendaciones, es posible disfrutar de un bronceado radiante y saludable durante las vacaciones de fin de año, cuidando la piel y reduciendo la exposición a daños a largo plazo.