Horóscopo de hoy para asumir cambios y avanzar este miércoles 3 de diciembre

Aries

Estás en momentos de cambios y es necesario que pongas todo tu esfuerzo en organizarte para que avances. Te vas a plantear una conversación seria con la familia para que acepten a tu pareja y dejen las rencillas.

Tauro

Es una semana muy positiva para ti, porque los cambios te van a favorecer mucho. Tienes que expresar muy bien tus opiniones porque si no lo haces se generan malos entendidos y problemas con tu pareja.

Géminis

Necesitas tomar decisiones pronto para evitar que los proyectos se caigan. Actúa con precisión y no permitas que comentarios mal sanos te saquen del objetivo a cumplir. Tendrás una sorpresa muy agradable de parte de tu pareja.

Cáncer

Tienes que evitar las imprudencias, recuerda que tú eres el motor principal y que de ti dependen que todo tus proyectos avancen. No te dejes llenar la cabeza de cosas negativas de tu pareja. Que sea una conversación la que defina la situación de ambos.

Leo

La economía está mejorando mucho por todo lo bien que le van a los negocios, así que sigue adelante y tomando las decisiones acertadas. Lo mejor es conversar para no cometer una imprudencia con la familia que está un poco sensible porque siente que no les haces caso.

Virgo

No descuides tus proyectos porque sientes que todo marcha muy bien. Recuerda que a tu alrededor hay un ambiente enrarecido y muchas habladurías. Cuando se decide convivir en pareja hay circunstancias en las que ambos deben ceder, así que conversen antes de dar un paso.

Libra

Viene una propuesta laboral que si aceptas será el salto que necesitabas para escalar profesionalmente. Solo quieres paz y tranquilidad y esta relación lo único que te trae es discusiones y celos. Ya basta, toma una decisión por el bien de los dos.

Escorpio

Desde hace tiempo tienes en tu cabeza un emprendimiento. Ya tienes el apoyo de la familia, lo que tienes es que ejecutar. No sientas que te vas a quedar sola para toda la vida. El universo tiene reservado para ti cosas maravillosas, así que mucha paciencia.

Sagitario

Organiza tus ideas y saca adelante esos proyectos que están estancado. Tú tienes la inteligencia y el carisma suficiente para enamorar y lograrlo. No permitas que otros se inmiscuyan en tus decisiones porque te van a traer problemas con la pareja

Capricornio

Será una semana de mucho trabajo pero que tendrá su recompensa que ayudarán a tus finanzas a mejorar. Controla los celos y los impulsos porque eso trae problemas y pueden tomar decisiones de las que se pueden arrepentir.

Acuario

Aprovecha la oportunidad que te brinda este cambio laboral. Vas a crecer y tener muchos éxitos, además que las finanzas van a mejorar. Deja el conflicto por la familia y busca la manera de acercarte a ellos porque al final del camino es lo que permitirá que te consolides con tu pareja.

Piscis

El trabajo está marchando como esperabas, pero hay decisiones que tomar para motivar a quienes están a tu lado. La propuesta que estabas esperando de tu pareja llega, así que llegó el momento más importante de tu vida.