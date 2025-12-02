Cinco tendencias urbanas que marcarán la moda en 2026

La moda vivirá una transformación en 2026, impulsada por un consumidor que busca autenticidad, mezcla de estéticas y prendas con propósito. El Street Style —hoy convertido en el verdadero laboratorio creativo de la industria— marcará el ritmo de las colecciones, inspirando a marcas internacionales como Diesel y Americanino, y a firmas colombianas como Monastery y Y/OUT.
De acuerdo con Inexmoda, la moda colombiana crecerá un 8,8 % en 2026, impulsada por una demanda creciente de diseño innovador y experiencias más auténticas. Y según el análisis de Retail Fruta Fresca Origin, serán cinco tendencias clave las que definirán la estética urbana premium que dominará el mercado.
1. Contrastes de texturas: la estética del choque visual
El Street Style apostará por mezclar materiales opuestos para crear impacto y dinamismo visual:
- Satén con cuero
- Seda con encaje
- Tejidos suaves junto a superficies rígidas
Marcas como Chevignon, con su ADN heritage, se convierten en referentes de cómo integrar lo clásico con materiales modernos para lograr looks urbanos elevados y de gran carácter.
2. Denim bruto: el regreso del jean más puro
El denim suave y lavado dará paso al jean grueso, crudo y sin químicos, con costuras visibles que funcionan como elementos decorativos. Este retorno a la esencia del denim se verá en:
- Pantalones estructurados
- Chaquetas recortadas
- Patchwork y acabados artesanales
Según Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin, marcas como Girbaud, Replay y Blow Up lideran la exploración del denim experimental, con texturas marcadas, construcciones rebeldes y siluetas urbanas que traerán de vuelta el carácter original del jean.
3. Athluxury: comodidad elevada al lujo
El athluxury dominará el vestuario urbano premium al combinar funcionalidad deportiva con materiales de lujo y cortes pulidos. Esta tendencia se verá en:
- Joggers estructurados con blazers ligeros
- Tops deportivos en textiles nobles
- Hoodies minimalistas con abrigos arquitectónicos
Ciudades como Nueva York y Copenhague ya muestran esta estética, donde la comodidad se integra con elegancia moderna y versatilidad.
4. Minimalismo estructural con propósito
El minimalismo regresa en 2026 con líneas arquitectónicas, cortes limpios y siluetas atrevidas, pero con un enfoque de intención y diseño consciente. Predominarán:
- Blazers bien definidos
- Pantalones rectos con pliegues marcados
- Siluetas oversize con presencia
En Colombia, Monastery ejemplifica este estilo con prendas que eliminan el ruido visual y potencian la identidad a través del volumen, la calidad y la sofisticación.
5. Elegancia sin esfuerzo: el nuevo off-duty
La esencia del lujo en 2026 será que parezca casual, natural y sin esfuerzo. El estilo off-duty cobrará protagonismo con combinaciones que equilibran lo esencial y lo premium:
- Camisetas básicas con blazers masculinos
- Tenis minimalistas con prendas formales
- Looks relajados pero cuidadosamente construidos
Esta tendencia reafirma que la moda ya no se trata de recargar, sino de expresar identidad desde la simplicidad estética.