Cinco tendencias urbanas que marcarán la moda en 2026

La moda vivirá una transformación en 2026, impulsada por un consumidor que busca autenticidad, mezcla de estéticas y prendas con propósito. El Street Style —hoy convertido en el verdadero laboratorio creativo de la industria— marcará el ritmo de las colecciones, inspirando a marcas internacionales como Diesel y Americanino, y a firmas colombianas como Monastery y Y/OUT.

De acuerdo con Inexmoda, la moda colombiana crecerá un 8,8 % en 2026, impulsada por una demanda creciente de diseño innovador y experiencias más auténticas. Y según el análisis de Retail Fruta Fresca Origin, serán cinco tendencias clave las que definirán la estética urbana premium que dominará el mercado.

1. Contrastes de texturas: la estética del choque visual

El Street Style apostará por mezclar materiales opuestos para crear impacto y dinamismo visual:

Satén con cuero

Seda con encaje

Tejidos suaves junto a superficies rígidas

Marcas como Chevignon, con su ADN heritage, se convierten en referentes de cómo integrar lo clásico con materiales modernos para lograr looks urbanos elevados y de gran carácter.

2. Denim bruto: el regreso del jean más puro

El denim suave y lavado dará paso al jean grueso, crudo y sin químicos, con costuras visibles que funcionan como elementos decorativos. Este retorno a la esencia del denim se verá en:

Pantalones estructurados

Chaquetas recortadas

Patchwork y acabados artesanales

Según Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin, marcas como Girbaud, Replay y Blow Up lideran la exploración del denim experimental, con texturas marcadas, construcciones rebeldes y siluetas urbanas que traerán de vuelta el carácter original del jean.

3. Athluxury: comodidad elevada al lujo

El athluxury dominará el vestuario urbano premium al combinar funcionalidad deportiva con materiales de lujo y cortes pulidos. Esta tendencia se verá en:

Joggers estructurados con blazers ligeros

Tops deportivos en textiles nobles

Hoodies minimalistas con abrigos arquitectónicos

Ciudades como Nueva York y Copenhague ya muestran esta estética, donde la comodidad se integra con elegancia moderna y versatilidad.

4. Minimalismo estructural con propósito

El minimalismo regresa en 2026 con líneas arquitectónicas, cortes limpios y siluetas atrevidas, pero con un enfoque de intención y diseño consciente. Predominarán:

Blazers bien definidos

Pantalones rectos con pliegues marcados

Siluetas oversize con presencia

En Colombia, Monastery ejemplifica este estilo con prendas que eliminan el ruido visual y potencian la identidad a través del volumen, la calidad y la sofisticación.

5. Elegancia sin esfuerzo: el nuevo off-duty

La esencia del lujo en 2026 será que parezca casual, natural y sin esfuerzo. El estilo off-duty cobrará protagonismo con combinaciones que equilibran lo esencial y lo premium:

Camisetas básicas con blazers masculinos

Tenis minimalistas con prendas formales

Looks relajados pero cuidadosamente construidos

Esta tendencia reafirma que la moda ya no se trata de recargar, sino de expresar identidad desde la simplicidad estética.