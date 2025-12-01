Horóscopo de Los Ángeles para recibir bendiciones, amor y buenas vibras este lunes 1 de diciembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Jerathel

Es el momento de soñar en grande, de dejar los miedos a un lado y disfrutar del amor y la unión familiar. Invoca al ángel Jerathel para transitar el camino de la armonía y la paz mental.

Tauro

Arcángel Nuriel

Tienes una energía que irradia amor, alegría y positivismo para superar desafíos y alcanzar tus sueños. Pídele al ángel Nuriel que te siga fortaleciendo para llevar con entereza todo los planes que tienes en mente.

Géminis

Arcángel Jofiel

Ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir, ese es y será tu propósito de vida. El ángel Jofiel te acompaña en el camino para guiarte con su luz y sus bendiciones.

Cáncer

Arcángel Haniel

Deja el pasado, ya no importa. Lo único que importa es en lo que tú decides convertirte y este es el momento para luchar por tus sueños. Pídele al ángel Haniel que esté a tu lado para sanar y tener paz mental.

Leo

Arcángel Metatrón

Siembra lo mejor de ti en la vida de cada una de las personas que te rodean, sé el ejemplo de fortaleza para que todos caminen a la abundancia en este inicio de luz y paz. El ángel Metatrón es poderoso y estará a tu lado para ayudarte e iluminarte el camino.

Virgo

Arcángel Remiel

No puedes vivir tu vida para complacer a los demás. La elección es tuya si quieres disfrutar y alcanzar tus sueños. Remiel es el ángel que te cuida y te protege para que recibas bendiciones y amor.

Libra

Arcángel Hamaliel

Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Hamaliel es el ángel que te acompaña y te ayuda a buscar una solución.

Escorpio

Arcángel Verchiel

Para que algo sea especial tú tienes que creer que es especial y este es el inicio de días maravillosos de amor y amistad. El ángel Verchiel te ayudará a continuar el camino desde la generosidad y la bondad.

Sagitario

Arcángel Muriel

La felicidad solo es real cuando se comparte y estos son los momentos especiales para compartir tus sueños y logros. El ángel Muriel te ayuda a encontrar la armonía y la paz para dedicarte a los tuyos.

Capricornio

Arcángel Ambriel

El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y tu tienes mucho que cumplir de tu vida. Sabrael es el ángel que estará a tu lado para llenarte de amor y sabiduría.

Acuario

Arcángel Hamabiel

No importa lo duro que sea el pasado, siempre se puede empezar de nuevo y tu tienes la fortaleza para lograrlo. El ángel Hamabiel te protege y te llena de confianza para seguir adelante.

Piscis

Arcángel Malchedael

Aprender a aceptar un final para dar paso a un nuevo comienzo, debe ser tu premisa a partir de este momento. Malchedael es el ángel que estará a tu lado para enfrentar caminos difíciles.