Conozca los mejores rituales para atraer amor y abundancia durante la Superluna del 4 de diciembre

La Luna llena de octubre lució espectacular desde distintos puntos del planeta. También conocida como "Luna del Cazador" es nombrada así por ser el momento del año en que el satélite se observa más grande y brillante.

La noche del jueves 4 de diciembre de 2025 el cielo regalará un espectáculo único: la Superluna de diciembre, conocida tradicionalmente como “Luna Fría”, que alcanzará su fase llena a las 11:14 p.m. Esta será la tercera y última superluna del año, un evento especial no solo por su brillo, sino por una particularidad que no volverá a repetirse hasta 2042.

La “Luna Fría”, llamada así por ser la última luna llena antes del solsticio de invierno en el hemisferio norte, se caracteriza por iluminar noches largas y frías. Pero en 2025 viene con un plus, debido a que estará en perigeo, su punto más cercano a la Tierra, se verá más grande y más brillante de lo habitual.

Este año ya se observaron dos superlunas, pero la de diciembre es la más esperada: será la luna llena más alta del cielo del hemisferio norte en casi dos décadas, lo que permitirá apreciarla sin obstáculos de edificios, montañas o árboles, ofreciendo una vista limpia y espectacular.

Más allá del fenómeno astronómico, la energía de la superluna inspira a muchas personas a realizar rituales de liberación, abundancia y renovación, prácticas que han ganado popularidad en los últimos años. La creencia es que la luna llena intensifica procesos emocionales, intuitivos y espirituales, convirtiéndose en una oportunidad para cerrar ciclos y manifestar nuevos deseos.

¿Qué rituales sirven para atraer prosperidad en la Superluna?

Para atraer abundancia y prosperidad

Ritual del frasco de abundancia: Escriba sus deseos de prosperidad en un papel y colóquelo en un frasco con arroz o lentejas, siete hojas de laurel, una rama de canela y siete monedas. Déjalo bajo la luz lunar durante la noche y luego guárdalo en un lugar discreto.

Ritual del billete: Rocíe un billete con tu perfume favorito y guárdalo en tu cartera para conectar con la energía de la riqueza y la fluidez económica.

Para purificar y liberar emociones

Ritual de afirmación: En un espacio tranquilo, encienda una vela y repite afirmaciones para soltar miedos, culpas o cargas emocionales. Visualice cómo tu energía se limpia.

Ritual de quema: Escriba tres cosas que deseas dejar ir, léelas en voz baja y quémalas con cuidado como símbolo de cierre.

Ritual del agua: Llene un recipiente con agua y añade aceite esencial de lavanda o rosas. Puede dejarlo a la luz de la luna o usarlo para un baño de limpieza energética.

Para crecimiento personal y renovación

Agua de luna: Llene una botella con agua y agrega romero o sal marina. Déjala toda la noche bajo la luz de la superluna para “cargarla”. Puedes beberla al día siguiente o usarla para regar plantas y espacios.

Carga de cristales: Coloque cuarzos o piedras bajo la luz lunar para que absorban su energía y renueven sus propiedades energéticas.