Museo Cabañas, un lugar imperdible en Guadalajara

El Museo Cabañas, construido en el Siglo XIX como un orfanato y hospicio para ancianos y enfermos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Foto: Said Pulido.

Ubicado en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, en el occidente de México, el edificio fue construido en 1810 con el diseño del arquitecto Manuel Tolsá y el maestro de obras José Gutiérrez.

El recinto fue originalmente construido para ser la Casa de Caridad y Misericordia de la Ciudad de Guadalajara, un lugar para albergar huérfanos y desvalidos proyectado por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, a quien se debe su nombre.

El edificio cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y dos capillas.

CARACTERÍSTICAS

1. El fundador del hospicio, el Obispo Cabañas, encargó un diseño que respondiera a sus requisitos sociales y económicos a través de una solución sobresaliente de gran sutileza y humanidad.

2. La escala de un solo piso, los pasillos cubiertos entre los edificios, y arcadas que cruzan la mayoría de los patios se enfocaron en el consuelo de sus residentes permitiéndoles moverse libremente.

3. Se buscó que la luz y el aire proporcionados por los espacios abiertos promovieran la sanación. Adicionalmente, uno de los objetivos del Obispo Cabañas era educar a los residentes a través del aprendizaje de un oficio.

4. La excepción a la altura uniforme de 7.5 metros del complejo se encuentra en la capilla principal, donde sobresale el rasgo visualmente dominante del hospicio: una imponente cúpula que se eleva a 32.5 metros.

5. La presencia imponente de la construcción destaca no sólo por la belleza de sus líneas, sino por los importantes momentos de historia que guarda entre sus muros. Estas características, entre otras, determinaron que el antiguo Hospicio Cabañas fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1997.

6. En el Museo Cabañas, o Instituto Cultural Cabañas, se montan exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional. Entre su acervo, destacan las colecciones de obras de Mathías Goeritz y la conformada por obra de artistas jaliscienses denominada Colección del Pueblo de Jalisco.

Museo Cabañas. El Museo Cabañas, construido en el Siglo XIX como un orfanato y hospicio para ancianos y enfermos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Foto: Said Pulido.

JOSÉ CLEMENTE OROZCO

• El artista nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, en 1883. Fue caricaturista, pintor y uno de los exponentes más sobresalientes del muralismo, un movimiento artístico que surgió tras la Revolución Mexicana de 1910.

• Los murales del Museo Cabañas tienen como figura central en la cúpula abovedada a El hombre de fuego, hoy considerada por los críticos como la obra maestra del muralista jalisciense. La cúpula de la capilla principal está a 27 metros de altura y tiene 11 metros de diámetro.

• Los murales se realizaron al fresco, una técnica que consiste en la aplicación de pigmentos minerales diluidos en agua de cal sobre un mortero húmedo de cal apagada.

• Los frescos de Orozco en el Museo Cabañas tratan temas complejos: desde las luchas sociales y las identidades prehispánicas, hasta el violento proceso de la conquista.

LAS CLAVES

• El edificio de estilo neoclásico, se empezó a construir en 1805. Cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y dos capillas.

• Entre 1938 y 1939, la capilla principal se ornamentó con 57 frescos extraordinarios pintados por José Clemente Orozco, uno de los más grandes muralistas mexicanos de la época.

• Los trabajos de José Clemente Orozco son considerados una gran obra maestra del arte mexicano e ilustran tanto la cultura española como la cultura indígena de México con dioses, sacrificios y templos.

• El foco de sus murales se encuentra en la cúpula de la capilla principal con el trabajo El Hombre de Fuego qué representa la sumisión de los humanos a las máquinas.

FUENTES: GOBIERNO DE JALISCO, UNESCO Y ARTS AND CULTURE.