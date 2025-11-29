Leucemia Linfoblástica Aguda: una carrera contra el tiempo para el diagnóstico correcto, que salva vidas .

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una enfermedad agresiva que se origina en la médula ósea, afectando funciones esenciales del organismo, entre ellas la producción de linfocitos y de glóbulos rojos. Al alterar estos componentes clave del sistema inmune y de la sangre, la LLA progresa rápidamente y compromete la vida del paciente en un corto tiempo. Según el doctor Jesús María Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Universitario de Salamanca, se denomina aguda precisamente porque el cuerpo no puede convivir con este tipo de cáncer más allá de unos pocos meses sin tratamiento inmediato.

Para leer: Estudio revela que la adolescencia se extiende hasta los 32 años, según la Universidad de Cambridge

En Colombia, la LLA es considerada una patología de alta relevancia en salud pública. De acuerdo con Hernández, existen factores ambientales y genéticos que aumentan la predisposición a desarrollarla, tanto en colombianos como en poblaciones vecinas, incluyendo venezolanos y ecuatorianos. Además, al ser más frecuente en niños, el país —que cuenta con una población infantil numerosa— registra un mayor número de casos en comparación con otras regiones.

Campaña “Oportuna” busca frenar retrasos en el diagnóstico de LLA ante síntomas que suelen ignorarse

La magnitud del problema ha sido documentada por diferentes fuentes científicas. Un estudio publicado en la Revista Colombiana de Cancerología señala que la incidencia de la LLA en Colombia supera el promedio mundial. A esto se suman las cifras recientes de la Cuenta de Alto Costo, que indican que en lo corrido del 2025 se han atendido aproximadamente 3.703 casos de Leucemia Linfoblástica Aguda, un aumento notable frente a los 3.302 casos reportados durante todo el 2024. Este crecimiento refuerza la urgencia de fortalecer el diagnóstico temprano y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

El tiempo como principal enemigo

El doctor Juan Alejandro Ospina, médico internista hematólogo de la Universidad Nacional y coordinador de hematología y trasplante del Instituto Nacional de Cancerología, advierte que la LLA no puede prevenirse. Sin embargo, destaca la importancia crucial de detectarla cuanto antes. Según datos preliminares del Registro Nacional, del Instituto Nacional de Cancerología y de la Cuenta de Alto Costo, en Colombia el diagnóstico de LLA puede tardar entre 2 y 4 semanas, cuando lo ideal sería realizarlo en cuestión de horas. Esta demora tiene consecuencias graves para la supervivencia del paciente.

La zona central del país concentra la mayor cantidad de casos, aunque regiones como Quindío, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Meta y Bogotá presentan los riesgos de incidencia más altos. Para Ospina, uno de los mayores retos continúa siendo la estandarización de los procedimientos, pues la ruta para llegar al diagnóstico aún implica múltiples pasos que consumen tiempo vital. Aun así, el especialista destaca que Colombia cuenta con prácticamente todas las alternativas terapéuticas necesarias para tratar la enfermedad de manera adecuada.

Tonos y texturas que alertan

Los síntomas de la Leucemia Linfoblástica Aguda pueden ser sutiles, confusos o incluso atribuidos a causas menores, lo que retrasa la búsqueda de atención médica. Entre los signos más comunes se encuentran la sensación de cansancio, la palidez, la aparición de moretones, petequias o pequeños puntos rojos en la piel, los sangrados inusuales —como hemorragias nasales o en las encías—, la sudoración nocturna, el dolor en huesos o articulaciones y la hinchazón abdominal. Reconocer estas señales es clave para actuar a tiempo.

Con el objetivo de sensibilizar a la población, Amgen Colombia lanzó la campaña “Oportuna: hay tonos y texturas que no deberían ser tendencia”, una iniciativa que busca llamar la atención sobre la importancia de atender de inmediato cualquier alteración en la piel o síntomas que puedan indicar la presencia de LLA tanto en niños como en adultos. Según Catalina Hoyos, Gerente Médica de Amgen Colombia, ignorar la aparición de moretones o adaptarse a convivir con ellos puede retrasar peligrosamente el diagnóstico y comprometer la vida del paciente.

En un contexto donde cada hora cuenta, la detección temprana y la educación sobre los síntomas se convierten en herramientas fundamentales para salvar vidas. La LLA sigue siendo un desafío, pero con atención inmediata y acceso a tratamientos adecuados, las posibilidades de recuperación pueden mejorar significativamente.