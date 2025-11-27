¿Ya compró los regalos de Navidad? Aerolíneas lanzan grandes ofertas por el Black Friday: hay vuelos desde $70.000

El Black Friday está moviendo con fuerza el mercado de viajes y este año las aerolíneas llegaron con descuentos sólidos para quienes quieren viajar sin pagar de más. Desde vuelos nacionales que arrancan en $66.000 hasta rebajas cercanas al 60% en rutas internacionales, la temporada se convirtió en la mejor oportunidad para asegurar tiquetes a precios que rara vez aparecen en el año.

Le puede interesar: ⁠’Oferta relámpago’ de vuelos baratos desde $ 59.300: estas son las fechas y destinos

Para quienes están cazando ofertas, el primer truco siempre es comparar antes de comprar. Plataformas como Google Flights son una herramienta para revisar tarifas reales en tiempo real. No solo muestran los precios más bajos disponibles sino los tiempos y fechas más económicos. En Publimetro Colombia le dejamos algunas comparaciones para que aproveche las promociones.

Avianca: descuentos amplios y rutas nacionales desde $79.900

Avianca entró al Black Friday con una lista extensa de promociones en trayectos dentro del país. Sus tarifas especiales comienzan alrededor de $79.900, especialmente en rutas cortas y medianas.

Rutas destacadas con precios bajos

Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Armenia

Conexiones en el Eje Cafetero

Viajes en el suroccidente del país

Latam: tarifas básicas desde $79.760

Latam apostó por reducir su tarifa Basic, ideal para viajeros que se mueven ligero y no requieren equipaje en bodega. Es una de las opciones más competitivas del Black Friday, sobre todo en trayectos cortos.

Rutas con mayores descuentos

Pereira – Medellín

Bogotá – Armenia

Medellín – Cali

JetSmart: algunos de los precios más bajos de la temporada

La aerolínea que más sorprendió en esta edición fue JetSmart, que lanzó tarifas desde $66.192 por trayecto, convirtiéndose en la opción más económica del Black Friday. Sus precios más agresivos están en las rutas cortas y de alta frecuencia.

Rutas con precios ultra bajos

Medellín – Pereira

Bogotá – Pereira

Bogotá – Medellín

¿Qué le aconsejamos para la compra de vuelos?

Le recomendamos verificar siempre el dominio del sitio web antes de hacer cualquier compra, para evitar estafas o robo de datos.

Como dato extra, los precios suelen bajar entre martes y jueves, por lo que comparar en esos días puede hacer la diferencia. Además, es fundamental leer con detenimiento las restricciones de cada tarifa, especialmente en aerolíneas low-cost, para evitar costos inesperados.