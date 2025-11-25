‘El Principito’ trae un brunch que acerca a los niños a su fascinante universo

‘El Principito’ es uno de los libros más queridos de la literatura fue el que escribió el piloto francés Antoine de Sáint Exupery antes de él mismo perecer en la Segunda Guerra Mundial: un niño que a través de la sabiduría cósmica, podría decirse, llega a verdades elementales que aún para los adultos, casi cien años después, son aún imposibles de comprender.

Esto es lo que ha cautivado a varias generaciones, y sigue cautivando a varias más. De esta manera, el Hotel Novotel del Parque de la 93, a través de un brunch que integra a toda la familia, acerca a padres e hijos a una obra que sigue cautivando no solo con las palabras, sino con la comida.

De hecho, su brunch, que volverá este 14 de diciembre, combina el mundo francés, con platos como el Filet Mignon, el Cordon Bleu, el Ratatouille, y su fina repostería (imperdible el Creme Brulée de maracuyá), con una tabla de quesos variados, de sushis de diversas categorías y de frutas. Y por supuesto, con un menú junior que también incluye cereales (también muy apetecidos por algunos adultos).

El evento también ofrece espacios didácticos de pintura y con algunos personajes de la novela (incluido el mismo escritor, quien es personificado como un joven piloto) que integran a los niños en una experiencia no solo con sus comidas favoritas, sino con juegos para luego acercarse a esta obra de la literatura.

Novotel Parque 93: siempre creando nuevas experiencias

El hotel ha sido uno de los más vanguardistas en entender las necesidades de sus clientes, sobre todo cuando integran su vida familiar de diversas maneras.

Eso se ve por ejemplo en su mood pet friendly: al ser los perros y gatos parte integral de las familias actuales, tienen para ellos habitaciones que dan agua, galletas y hasta juguetes para ellos, en una zona apta para pasearlos y darles el espacio que requiere su energía.