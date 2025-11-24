Horóscopo de Los Ángeles para vencer el miedo y salir adelante este lunes 24 de noviembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Darachiel

Necesitas aclarar tus sentimientos, dejar las dudas y los miedos porque cuando se cometen errores hay aprendizaje y rectificación. Darachiel es el ángel de la comprensión y estará a tu lado para ayudarte.

Tauro

Arcángel Ofaniel

Debes tener mucha paciencia, pero también prudencia para tomar decisiones que te ayuden a salir adelante. Invoca al ángel Ofaniel para que te guíe con su luz dorada en el camino.

Géminis

Arcángel Dokiel

La paciencia será el elemento a tener presente cuando sientas que las cosas se escapan de tus manos. Reflexiona y después toma decisiones. Pídele al ángel Dokiel sabiduría y tolerancia para solucionar los problemas.

Cáncer

Arcángel Zuriel

Tienes una sensación de calma y paz que tenías mucho tiempo sin experimentar y es porque con mucho esfuerzo lograste avanzar a tus sueños. El ángel Zuriel seguirá a tu lado para que conserves la armonía en tu corazón.

Leo

Arcángel Verchiel

Si estás pasando por un mal momento, recuerda que por muy difícil que sean las circunstancias tu actitud positiva marca la diferencia. Verchiel es el ángel de la claridad emocional y su luz dorada te ayudará a estar bien.

Virgo

Arcángel Omael

Busca estar cerca de esas personas que te aportan y que te pueden brindar la ayuda cuando lo necesites. El ángel Omael estará a tu lado para impulsarte a cumplir tus sueños.

Libra

Arcángel Jeliel

Disipa las discusiones y busca la reconciliación desde la comprensión. Entrar en conflicto lo que genera son rencores. Invoca al ángel Jeliel que te ayudará a encontrarte desde el amor y la generosidad.

Escorpio

Arcángel Samahel

Tienes que buscar un momento de reflexión en tu vida para encontrar claridad en ese camino tan oscuro que te ha tocado transitar. El ángel Samahel estará a tu lado con su luz divina para ayudarte.

Sagitario

Arcángel Nathaniel

Trabajas mucho para lograr ayudar a los tuyos y no te sientas a pensar que tu necesitas tiempo para ti. La vida te da oportunidades y las debes aprovechar. El ángel Nathaniel te da fuerzas para avanzar y te ilumina con su luz divina.

Capricornio

Arcángel Miguel

Te sientes en la oscuridad, que no logras salir de ese camino tortuoso que te atormenta y que no te deja avanzar en tus proyectos. El ángel Miguel con su espada poderosa te protege y ayuda en el camino.

Acuario

Arcángel Fanuel

No permitas que las energías negativas de otros perturben tu paz. Tú tienes que poner todo de tu parte para tumbar cualquier obstáculo. Fanuel es el ángel que te proporciona sabiduría en los momentos que sientas que no hay solución.

Piscis

Arcángel Amiel

Tienes que suavizar tu carácter para lograr que todas las decisiones que tomes sean en armonía y paz. Eso ayudará a que sanes del corazón y le cierres las puertas al pasado. Pídele al ángel Amiel luz divina para continuar el camino desde la generosidad y el amor.