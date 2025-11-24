5 pasos de belleza para brillar en las fiestas de fin de año

Las fiestas de fin de año son el momento perfecto para renovar su imagen, resaltar su belleza natural y sentirse segura en cada celebración. Entre cenas, reuniones familiares y brindis especiales, contar con una rutina de belleza efectiva se convierte en el mejor aliado para lucir radiante sin complicaciones.

Pensando en esto, Claudia del Solar, Directora Corporativa de Marketing & Cosméticos de Yanbal, comparte una guía práctica en cinco pasos clave que combina maquillaje, cuidado de la piel y fragancias, ideal para lograr un look festivo, elegante y duradero.

1. Maquillaje de larga duración para una piel perfecta

Uno de los principales retos en las celebraciones es mantener el maquillaje intacto durante toda la noche. La clave está en sellar y uniformar la piel con un producto que controle el brillo sin resecar.

2. Mirada intensa: el secreto para destacar

Una mirada expresiva es capaz de transformar cualquier look. Para lograr unas pestañas largas, definidas y con volumen, es fundamental utilizar un producto resistente y de alta duración.

3. Labios con color y brillo que enamoran

Un labial vibrante es el detalle que marca la diferencia. Además de complementar el look, transmite seguridad y alegría.

4. Piel hidratada y luminosa con efecto glow

Una piel bien cuidada es la base de cualquier look exitoso. Mantenerla hidratada, suave y ligeramente perfumada aporta frescura y elegancia de manera natural.

Cada fragancia se adapta a distintos momentos del día y estilos de celebración.

5. El toque final: una fragancia inolvidable

Ningún look está completo sin una fragancia que deje huella. El perfume es la firma invisible que acompaña cada paso y convierte los momentos en recuerdos.