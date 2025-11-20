FDS y ARAMACAO: una colaboración con esencia colombiana

FDS es una marca que lleva años acompañando a las mujeres colombianas a través de una elegante versatilidad. Aparte de solucionar sus problemas de funcionalidad a la hora de vestir para distintas ocasiones, ha entendido muy bien las tendencias para acercarlas a las consumidoras nacionales.

De esta manera, han también colaborado con quienes producen estas nuevas formas creativas de expresarse. Para esta ocasión, ARAMACAO, marca de textiles de lujo inspirada en el trópico colombiano, impregna de diversidad una colección pensada sobre todo en complementar y resaltar, más que acompañar.

Así, FDS BY ARAMACAO es una colección cápsula que celebra la biodiversidad de Colombia con tres aves que nos inspiran: el Colibrí Cometa Ojiverde, el Martín Pescador y la Guacamaya Roja.

Cada prenda guarda un pedacito del alma de Colombia. Una colaboración que une diseño, arte y biodiversidad en una cápsula creada para volar alto con tejidos y estampados que cuentan historias, y nos invitan a amar lo nuestro.

FDS se diversifica con colaboraciones

La marca colombiana quiere seguir explorando nuevos caminos a través de talentos creativos que expresen el alma colombiana, pero a través de una aspiración más universal.

Y por supuesto, una aspiración donde la elegancia se exprese de diversas maneras, pero una donde lo statement sea una pieza que puede ser estilizada de muchas formas.

“El 2025, es un año importante para FDS Fuera De Serie porque celebramos los 30 años de la marca y también su renovación. Con nuestras últimas colecciones, buscamos inspirar a través de la moda para expresar un estilo propio, auténtico y contemporáneo. Uno de los ejes más importante de esa renovación de marca es celebrar el Talento Local a través de colecciones especiales propias y en colaboración con otras marcas. Este año tuvimos dos entregas con dos marcas emergentes estupendas, y el próximo año veremos una propuesta propia muy vanguardista el estilo Fuera De Serie. La colección de Aramacao es muy especial para FDS porque desarrolla la temática de las aves que nos enamora y hace parte de la identidad de la marca, soñábamos con hacer algo con sello Colombiano y un estilo muy sofisticado, y con esta colección lo logramos”, expresa Angela Erazo Gerente de Mercadeo de Fuera De Serie FDS.

De esta forma, la marca planea seguirse expandiendo creativamente para consumidoras ávidas de estilo y transformación.