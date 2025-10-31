Horóscopo de Los Ángeles para enfrentar retos y ser exitosos este viernes 31 de octubre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Barachiel

Tienes que buscar dentro de ti esa espiritualidad que te confortará en momentos de mayor necesidad. Si tienes una sonrisa marcada en tu rostro la prosperidad y el éxito llegan. Barachiel es el ángel que te ayudará a encontrar tu verdadera identidad.

Tauro

Arcángel Gabriel

La creatividad, la inspiración y autoconfianza te ayudarán a avanzar en los objetivos que te trazaste en la vida con éxito. Pide al ángel Gabriel que saque de tu mente esos pensamientos negativos en paz y pureza.

Géminis

Arcángel Hanael

Estás bajo mucha presión y estrés por todas las dificultades que estás pasando. Todo se va a solucionar si tienes actitud positiva porque con ello llega la abundancia. Pide al ángel Hanael que te ayude a encontrar la calma para que tu mente reflexione.

Cáncer

Arcángel Adnachiel

Para lograr la armonía y la paz en tu entorno, debes tener una actitud positiva para que también el dinero llegue a ti de manera arrolladora. Invoca a Adnachiel para que te ayude a obtener optimismo y progreso en tu corazón.

Leo

Arcángel Barkiel

Tienes que resguardar tu corazón de los malos pensamientos. Combate esto con energías positivas y con foco en la prosperidad. Invoca al ángel Barkiel para que te ayude a tener control emocional y comprensión.

Virgo

Arcángel Uriel

La vida te compensa con prosperidad y mucho amor, pero también debes dar de ti generosidad y bondad para que las bendiciones estén en ti siempre. Uriel es el ángel erradicará el mal y la inseguridad personal.

Libra

Arcángel Hamaliel

Necesitas aprender de los errores y continuar para superarte en el camino. Reflexiona lo que te afecta y encuentra una solución que te ayude a avanzar. Pídele al ángel Hamaliel sabiduría para seguir adelante.

Escorpio

Arcángel Verchiel

Cuando te sientes débil, la duda gana terreno. No permitas que tu corazón se encuentre en esa encrucijada, busca el equilibrio y el balance en el amor para lograr la abundancia. Verchiel es el ángel que te ilumina y te da fuerzas para resistir.

Sagitario

Arcángel Muriel

Compartir la abundancia con los tuyos hará que la felicidad y la prosperidad lleguen de manera fluida a tu vida. Pide al ángel Muriel sacar la tristeza y sanar tu corazón para que logres eso que tanto anhelas.

Capricornio

Arcángel Ambriel

Debes escoger las palabras apropiadas para solucionar esos conflictos que no te dejan avanzar. La comunicación y el amor siempre deben estar presentes en tu vida. Pide al ángel Ambriel que te ayude a sanar el corazón y desde la compresión solucionar

Acuario

Arcángel Hanabiel

Necesitas sentirte protegida porque estás en un momento emocional de mucha vulnerabilidad. Ten calma y paciencia porque todo se va a solucionar en abundancia y salud. Pídele al ángel Hanabiel confianza y amor para avanzar.

Piscis

Arcángel Malchedael

Saca fuerzas de tu corazón para enfrentar el duro momento que estás pasando. Toma conciencia de la situación y desde la comprensión ayuda para que la prosperidad esté de tu lado. El ángel Malchadael te acompaña y te ayuda a enfrentar todos los obstáculos.