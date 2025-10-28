Horóscopo de Los Ángeles para avanzar con confianza en tus sueños este martes 28 de octubre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Anuel

Tienes que anticipar con emoción la abundancia, espera la resolución de los problemas y trabaja por alcanzar tus metas. Pídele al ángel Anuel el don de la sabiduría para superar todos los desafíos.

Tauro

Arcángel Uriel

Ya pasaste por una situación muy difícil en tu vida. Es el momento de reinventarte y salir al mundo a demostrar que sí puedes. Uriel es un ángel poderoso que irradia luz para sanarte.

Géminis

Arcángel Eyael

Tienes algunas reacciones muy fuertes que te están causando problemas en lo emocional y personal. Debes buscar la calma para sobrellevar los tropiezos y alcanzar la paz mental. El ángel Eyael te protege en cada paso que das.

Cáncer

Arcángel Rochel

La paciencia y la tolerancia son dos elementos importantes para esta nueva etapa de cambios que, al principio será muy fuerte, pero que verás pronto como te arropa la abundancia. El ángel Rochel te protegerá en ese camino para recibir esa bendición.

Leo

Arcángel Nelkhael

El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro, así que no dejes que la falta de voluntad te arrope. Pide al ángel Nelkhael destruir todos los obstáculos que se presenten en el camino.

Virgo

Arcángel Melahel

Tienes una luz que te protege y te hace sentir poderosa en estos momentos que debes avanzar para lograr la armonía y la prosperidad. Recibe con humildad lo bueno y pídele al ángel Melahel la sabiduría para canalizar acciones.

Libra

Arcángel Yerathel

Cuídate de personas que te desgastan y roban tu energía. Tú eres inteligente, un ser de actitud positiva y alegre, solo necesitas de eso para alcanzar la paz y la prosperidad. El ángel Yerathel estará allí para protegerte con su luz sanadora.

Escorpio

Arcángel Umabel

Hemos sido llamados para curar heridas, para unir lo que se ha separado, y para traer a casa a quienes han perdido su camino. El ángel Umabel te iluminará para que puedas atravesar todos los obstáculos.

Sagitario

Arcángel Sitael

El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar demasiado alto y fallar, sino apuntar demasiado bajo y acertar. Invoca al ángel Sitael para que te de benevolencia y misericordia para resolver los problemas.

Capricornio

Arcángel Anael

No es verdad que las personas paren de perseguir sueños porque se hacen viejos. Se hacen viejos porque dejar de perseguir sueños. Anael es el ángel que te ayudará a entender lo que sucede y cómo solucionar.

Acuario

Arcángel Daniel

Tienes deseos de superación profesional que si te esfuerzas lo vas a lograr, pero ten paciencia porque las buenas cosas llegan en su momento. El ángel Daniel aleja los pensamientos de miedo que tengas a enfrentar los obstáculos.

Piscis

Arcángel Camael

La inacción produce duda y miedo. La acción genera confianza y valor. Si quieres dominar el miedo no te quedes en casa, sal fuera y enfréntate a él. Conéctate con Camael para que la luz que viene de la naturaleza te ayude a tener tranquilidad.