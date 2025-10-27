Horóscopo de Los Ángeles para levantarte de los tropiezos y avanzar este lunes 27 de octubre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Sabrael

No importa cuántas veces fracases, nunca pierdas la esperanza. La esperanza es el motor que te impulsa hacia adelante. Sabrael es tu ángel para iluminarte y ayudarte a dejar atrás el miedo.

Tauro

Arcángel Jofiel

La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, serás exitoso. No te detengas por miedo o por falta de voluntad. Invoca al ángel Jofiel para que te ilumine con su luz divina y puedas triunfar en la vida.

Géminis

Arcángel Miguel

La verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan y tu estás en el camino correcto. Invoca al ángel Miguel para que saque cualquier obstáculo que te impida avanzar.

Cáncer

Arcángel Orifiel

Tu actitud positiva es el imán para atraer el éxito, no lo sueltes nunca para que en tu futuro estés tranquila. Pide al ángel Orifiel que te acompañe en este camino difícil y te ayude a tener fe y sabiduría.

Leo

Arcángel Simiel

Las oportunidades no llegan por arte de magia, hay que luchar y trabajar para encontrarlas, así avanzas hacia el futuro con mucho esfuerzo y valentía. Invoca al ángel Simiel para que te ayude a superar el pasado y te prepare para los retos que enfrentarás.

Virgo

Arcángel Rafael

Trabajar duro y persistir son las armas secretas para lograr tus metas. No desmayes por el miedo a enfrentar los tropiezos. Pide a tu ángel guardián Rafael que te de sabiduría para continuar por el buen camino.

Libra

Arcángel Zafkiel

Cuando la suerte llega a nuestra vida tenemos que hacer todo lo posible para ayudarla, así lograrás alcanzar todos los objetivos que te propongas. Zafkiel es el ángel del pensamiento y de la espiritualidad, pídele amor, comprensión y sabiduría.

Escorpio

Arcángel Fanuel

Los cambios siempre traen resistencia, pero tu confianza, fortaleza y el tiempo te ayudarán a entender que vale la pena. Fanuel es el ángel que estará a tu lado en momentos difíciles y te iluminará con su luz divina.

Sagitario

Arcángel Zachariel

Cada percance que encuentres en el camino tiene que motivarte a luchar y vencer el miedo para salir adelante. Zachariel es el ángel que te ayuda a tener sabiduría para superar todos los desafíos.

Capricornio

Arcángel Muriel

Si una oportunidad llama a tu puerta, no la dejes pasar porque de ello depende que cambies tu futuro. El miedo que salga de tu vida. Pide al ángel Muriel que te ilumine con su luz divina y te ayude a sanar el corazón.

Acuario

Arcángel Admael

La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Así que sonríe y ponle pasión a todo lo que haces. Pide al ángel Admael que te acompañe y te ilumine en el camino.

Piscis

Arcángel Suriel

Hay una fuerza poderosa que te tiene que mover a alcanzar tus metas, la voluntad. Levántate de los momentos difíciles y avanza. Invoca al ángel Suriel para que te de sabiduría y logres sacar de tu vida eso que te mantiene atado.