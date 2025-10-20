Checo Pérez x Maja: una colección de ropa deportiva inspirada en la Fórmula 1

En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos, en alianza con Maja Sportswear. Foto: Sergio Pérez.

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez no solo cimbró la Fórmula 1, ahora también sacude el mundo de la moda.

PUBLICIDAD

El piloto mexicano lanzó oficialmente su primera colección de ropa junto a MAJA Sportswear, una línea que aparece en un momento clave de su carrera y que se convierte en una nueva manera para que sus fans demuestren apoyo dentro y fuera de la pista.

Sergio 'Checo' Pérez. En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos, en alianza con Maja Sportswear. Foto: Sergio Pérez.

Y es que la Fórmula 1 es más que un espectáculo deportivo: es también un escenario donde el estilo, la adrenalina y la identidad cultural se encuentran.

Con esa inspiración nace Checo Pérez x MAJA Sportswear, una colección que traduce la fuerza del automovilismo en prendas diseñadas para acompañar la vida cotidiana con un aire sofisticado y audaz.

Checo Pérez. En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos, en alianza con Maja Sportswear. Foto: Sergio Pérez.

ÍCONO DEL ORGULLO MEXICANO

Más allá de ser un piloto, Checo Pérez se ha convertido en un ícono del orgullo mexicano: resiliente, apasionado y auténtico. Esa misma esencia se refleja en cada pieza de la colección.

La propuesta de MAJA no busca únicamente vestir a los fanáticos durante el Gran Premio de México, sino también ofrecerles un outfit versátil que pueda llevarse en la ciudad, en un fin de semana outdoor o en cualquier momento en el que se quiera proyectar confianza y estilo.

PUBLICIDAD

Las prendas se distinguen por sus detalles narrativos.

Algunas incluyen frases ocultas como “Never Give Up” o “Mexican Minister of Defense”, recordando los momentos más emblemáticos de la carrera de Checo.

Los cierres metálicos, que evocan neumáticos y piezas de autos de competencia, así como los cortes aerodinámicos de las chamarras y chalecos, convierten a la ropa en un homenaje sutil al universo de la velocidad.

Checo Pérez. En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos, en alianza con Maja Sportswear. Foto: Sergio Pérez.

FAVORITOS

Entre los favoritos se encuentra la Camisa Outdoor Signature, ligera, transpirable y con un detalle oculto que reza “Checo is a legend”.

El Chaleco Piloto incorpora cierres inspirados en las llantas de un monoplaza y aislamiento térmico, ideal para acompañar un día entre amigos o un viaje de carretera.

La Chamarra Grand Prix, impermeable y con diseño urbano, está pensada para quienes disfrutan tanto de un día de lluvia en la ciudad como de la intensidad del autódromo.

Checo Pérez. En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos, en alianza con Maja Sportswear. Foto: Sergio Pérez y Maja Sportswear. (NABIL QUINTERO)

Y, por supuesto, la gorra “We Are Back”, que se perfila como el accesorio insignia del regreso de Checo, lista para convertirse en objeto de culto entre sus seguidores.

Pero lo más interesante de la colección es que rompe la frontera entre ropa deportiva y moda urbana.

IDENTIDAD

Cada pieza tiene un carácter aspiracional: no se trata solo de vestirse para la ocasión del Gran Premio, sino de incorporar a la rutina diaria un lenguaje visual que expresa dinamismo, autenticidad y orgullo mexicano.

“Más que prendas técnicas, esta colección busca convertirse en una forma de identidad. Queremos que los fans de Checo encuentren en estas piezas un reflejo de su propia pasión y la lleven con orgullo en cualquier momento de su vida”, explica Jhabiv León, director de marketing de MAJA Sportswear.

Checo Pérez. En vísperas del regreso del piloto a la Fórmula 1, presentan prendas de edición especial que conectan con su historia, con su afición y con las carreras de autos. Foto: Maja Sportswear. (NABIL QUINTERO)

La colaboración entre Checo y MAJA representa el encuentro entre el deporte de élite y la moda mexicana contemporánea. Es un recordatorio de que el estilo no es ajeno a la pista: se vive en la forma de caminar, en la seguridad con la que se viste y en la historia que cuentan los detalles.

Para quienes buscan celebrar el Gran Premio de México más allá de las gradas, la colección Checo Pérez x MAJA es una invitación a llevar la adrenalina en la piel y transformar cada salida en un momento de estilo.

La colección Checo Pérez x MAJA llega justo cuando el piloto mexicano vive uno de los momentos más decisivos de su carrera, convirtiéndose en una forma tangible para que sus seguidores expresen apoyo.

Ya está disponible en tiendas físicas de la marca y en línea en www.majasportswear.com.