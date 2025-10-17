“Colombia Artesanal”: la pasarela que abrió Bogotá es Moda con sello guajiro

Con una puesta en escena llena de simbolismo, la pasarela “Colombia Artesanal” inauguró el evento “Bogotá es Moda” el jueves 16 de octubre en el histórico Claustro de Las Aguas. La apertura fue un homenaje a la etnia Wayuu, destacando uno de sus íconos más representativos: la manta tradicional, también conocida como Wayuushein en lengua wayuunaiki.

PUBLICIDAD

Organizada por Artesanías de Colombia S.A. – BIC en alianza con Show Models, la pasarela reunió moda, cultura y memoria en un mismo escenario, rindiendo homenaje a los artesanos y artesanas de La Guajira, guardianes de una tradición que trasciende generaciones.

La manta Wayuu: identidad, resistencia y belleza

Cada una de las 30 mantas presentadas en la pasarela fue fruto de un proceso de co-diseño entre diseñadores y artesanas guajiras, respetando las técnicas ancestrales del telar vertical, pellón, crochet y bordado.

Más allá de su función estética, la manta Wayuu representa el respeto y la fuerza de una sociedad matrilineal, donde las mujeres son eje del tejido social. Su elaboración es una práctica espiritual que conecta pasado y presente, hilando historias de identidad, resistencia y belleza.

Participaron destacadas creadoras como Loyda Mariño (Maicao), Karly Arévalo (Riohacha y Uribia), Karen Tiller (Uribia) y los colectivos Weinain Wayuu y Museo Wayuuwain, entre otras artesanas que transformaron el lino y el hilo acrílico en verdaderas obras de arte.

Diseño bogotano con sello artesanal

La pasarela también destacó el talento artesanal de Bogotá, con propuestas que integraron sostenibilidad, experimentación textil y diseño contemporáneo. Bajo el lema “La moda como lenguaje de herencia y transformación”, participaron creadoras como Adriana Cárdenas Baracaldo, Carmen Urbina, Marcela Rey, Ana María Morales, Leonardo Bedoya (Ouro Artesa), Vionca, ILÚ, MACRALA, Ecomelony, Ana Mar, Och8nta y cu4tro, entre otros.

Estas propuestas evidenciaron cómo la artesanía colombiana evoluciona sin perder su raíz, integrando técnicas tradicionales con materiales innovadores como el PET reciclado, semillas naturales, hilos metálicos y plata tejida.



