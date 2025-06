Cadena hotelera conmemora el Pride con su compromiso con la inclusión y la diversidad en América Latina

Minor Hotels Europe & Americas, grupo hotelero global con presencia en 57 países y un portafolio de más de 560 hoteles y resorts, continúa fortaleciendo su compromiso con la inclusión, la equidad y la diversidad en los entornos laborales, especialmente en América Latina.

A través de su programa global de sostenibilidad UP FOR PEOPLE, la compañía ha implementado en la región la iniciativa alliNH, diseñada para promover la contratación de personas LGBTIQ+ y fomentar una cultura organizacional basada en el respeto y la no discriminación.

Este programa incluye talleres de inclusión, sesiones de sensibilización y alianzas estratégicas con expertos y organizaciones dedicadas a los derechos humanos, con el objetivo de crear espacios laborales seguros, diversos y equitativos.

Como resultado de esta gestión, Minor Hotels ha sido reconocida con importantes certificaciones en varios países de la región:

El sello de No Discriminación para el NH Collection Royal Medellín (Colombia) y todos los hoteles del grupo en Buenos Aires (Argentina).

para el (Colombia) y todos los hoteles del grupo en (Argentina). La certificación de Human Rights Campaign México 2025 , que por cuarto año consecutivo distingue a la compañía como “Mejor lugar para trabajar por la equidad LGBTQ+” .

, que por cuarto año consecutivo distingue a la compañía como . Certificados de equidad laboral en México y Argentina, reforzando su liderazgo en hospitalidad responsable.

En el marco del Día Internacional del Orgullo, los hoteles del grupo celebran la diversidad con propuestas gastronómicas especiales diseñadas por sus equipos de pastelería, incorporando los colores del arcoíris como símbolo de visibilidad y respeto.

“El Día del Orgullo es una oportunidad para visibilizar, pero también para reafirmar nuestro compromiso con la inclusión como parte de nuestra cultura organizacional. Cada acción cuenta, desde una propuesta simbólica hasta un plan profesional inclusivo”, señaló Ricardo Gutiérrez, Gerente General del NH Collection Medellín Royal y líder del proyecto alliNH en Colombia.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Minor Hotels opera marcas reconocidas como Anantara, Avani, NH, NH Collection, nhow, Tivoli, Oaks y Elewana Collection, destacándose por ofrecer experiencias memorables y sostenibles, siempre centradas en el bienestar de sus huéspedes, equipos y socios.