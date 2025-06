Impulsan la sostenibilidad en América Latina con Feria Circular en cuatro países

Foto: sostenibilidad a través del programa Together With Love y la Feria Circular en América Latina.

Minor Hotels Europe & Americas reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el impacto social a través de la Feria Circular, una iniciativa de responsabilidad social corporativa desarrollada en el marco de su programa Together With Love. Esta actividad se llevó a cabo durante dos semanas con la participación activa de colaboradores en México, Colombia, Argentina y Chile, promoviendo el consumo responsable y la economía circular en la región.

La iniciativa estuvo alineada con los principios de las tres erres: reducir, reusar y reciclar, y buscó fomentar hábitos sustentables entre los equipos, al tiempo que fortaleció los vínculos con las comunidades locales. La Feria Circular permitió recolectar más de 2.500 prendas y accesorios, que fueron intercambiados por alimentos no perecederos destinados a fundaciones aliadas.

La actividad contó con el respaldo de diseñadores reconocidos como Liz Campos en México, Verónica de la Canal en Argentina y Juliana Hernández en Colombia, quienes aportaron con donaciones e intervenciones creativas de prendas para extender su ciclo de vida.

Resultados destacados de la Feria Circular:

Más de 2.500 prendas y accesorios recolectados e intercambiados.

recolectados e intercambiados. Más de 890 colaboradores participaron en los diferentes países.

participaron en los diferentes países. 110 voluntarios apoyaron la logística y ejecución del evento.

apoyaron la logística y ejecución del evento. Más de 3.500 alimentos no perecederos entregados a fundaciones.

“A través de la Feria Circular buscamos inspirar a nuestros equipos a ser agentes de cambio. Esta acción nos permite promover hábitos más sustentables dentro de nuestra organización, al tiempo que fortalecemos el vínculo con nuestras comunidades locales”, expresó Carla Amado, PMO América y directora de Operaciones de Minor Hotels Europe & Americas.

La sostenibilidad es un eje central de la estrategia de Minor Hotels, representada por sus programas globales UP FOR PLANET y UP FOR PEOPLE. Esta actividad subraya el compromiso de la compañía con la acción social y su voluntad de generar un impacto positivo más allá de la operación hotelera.

