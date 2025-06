¿Por qué se celebra ‘Pride’ en junio?

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Esta fecha se asignó para conmemorar un encuentro violento que se tuvo entre policías de New York, Estados Unidos, contra personas de dicho colectivo en 1969.

En ese año, los elementos de seguridad llegaron al bar Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, ubicado en el barrio Greenwich Village, uno de los pocos lugares de libertad para la comunidad LGBT+. Cuando los policías quisieron arrestar a las personas por razones ilógicas, como que dos personas del mismo sexo estuviera bailando juntas o los asistentes no vistieran con ropa “adecuada” a su sexo, los asistentes al pub se opusieron y comenzaron un enfrentamiento que duró días.

A partir de ese momento, se inició un movimiento de libertad y respeto que se expandió por el mundo, donde en muchos lugares junio se considera el Mes del Orgullo LGBT+ o el Mes de la Diversidad.

Comunidad LGBT+ Pride es un festejo anual en muchos lugares del mundo para celebrar la diversidad sexual y de género, pero también es una forma de luchar por los derechos de las personas LGBT+ y abolir la desigualdad a la que se enfrentan. Foto: Freepik.

LAS LETRAS

El término LGBT+ ha ido evolucionando con los años. Algunas de las variantes son LGBTIQ+ y LGBTTTIQ+ … y aquí te contamos el significado de cada letra.

¿Qué significa la L?

La primera letra, “L”, se refiere a las lesbianas, mujeres que sienten atracción afectiva y/o sexual hacia otras mujeres. Las lesbianas sufren una doble discriminación: la primera por su género y la segunda por el estigma al que está asociado su orientación sexual. A lo largo de la historia, han sido objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. El 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica

¿Qué significa la G?

La letra “G” representa a los hombres que sienten atracción afectiva y/o sexual hacia otros hombres. Hace referencia a ‘gay’, palabra de origen inglés que se ha convertido en un término ampliamente aceptado y utilizado para describir a hombres homosexuales, aunque, en muchas ocasiones, su uso se ha expandido para incluir a las mujeres y a la comunidad LGBT+ en general.

¿Qué significa la B?

La letra “B” hace referencia a las personas bisexuales, es decir, aquellas personas que sienten atracción afectiva y/o sexual tanto por personas del mismo sexo como del opuesto. También se considera bisexualidad la atracción hacia personas independientemente de su género. El 23 de septiembre se celebra el Día de la Visibilidad Bisexual.

¿Qué significa la T?

La letra “T” incluye a las personas transgénero, cuya identidad de género y/o expresión de género no coincide con las expectativas convencionales relativas al género y al sexo que se les asignó al nacer. En algunos casos, una persona trans optará por pasar por una transición para alcanzar una sensación de confort/comodidad con su cuerpo y su identidad de género. El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y el 20 de noviembre el Día Internacional por la Memoria Trans.

¿Qué significan las otras letras T?

Cuando se ven tres letras “T” en variantes del acrónimo LGBT+, como pueden ser LGBTIQ+ y LGBTTTIQ+, se usan para identificar a los colectivos transexual y travesti.

Los transexuales son aquellas personas transgénero que se han medicado o incluso operado para cambiar de sexo. De ese modo, adecuan su cuerpo a cómo se sienten realmente.

Los travestis son personas que se visten y se comportan como si fueran el género opuesto. Por ejemplo, un hombre puede vestirse y maquillarse con la ropa que normalmente llevan solo las mujeres, y al revés. Pueden hacerlo en público o en privado, y de vez en cuando o a menudo. Las personas que se travisten no son necesariamente gays o lesbianas.

¿Qué significa la I?

La “I” representa a las personas intersexuales, aquellas que nacen con características biológicas que no se ajustan a las típicas categorías de masculino o femenino. Es decir, nacen con variaciones de las características sexuales como los cromosomas, los genitales, los órganos reproductores o los niveles hormonales. Es importante entender que la intersexualidad se trata de características biológicas y no tiene que ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. El día 26 de octubre se celebra el Día de Conciencia para la Comunidad Intersex.

¿Qué significa la Q?

La “Q” representa la palabra ‘queer’ y hace referencia a aquellas personas que se identifican más allá de las categorías tradicionales del sistema binario de hombre y mujer, de heterosexualidad y homosexualidad. Es decir, no se identifican con ninguna etiqueta y quieren vivir su identidad de género y de orientación sexual de forma libre y sin discriminación.

¿Qué significa el +?

El símbolo “+” se agregó para incluir a los colectivos que no están representados en las siglas anteriores, abarcando identidades como el género fluido y las personas no binarias, así como otras orientaciones sexuales como la pansexualidad (sentir atracción sexual y/o romántica por las personas sin importar su sexo o género), la asexualidad (personas que no experimentan atracción sexual y/o no desean contacto sexual) o la demisexualidad (personas que solo sienten atracción sexual hacia alguien después de haber formado un fuerte lazo emocional).

LAS CLAVES

Conoce el significado de cada color de la bandera del arcoiris, adoptada por la comunidad LGBT+ en 1978:

• Rojo: vida.

• Naranja: sanación.

• Amarillo: luz del sol.

• Verde: naturaleza.

• Azul: armonía.

• Violeta: espíritu.

Fuentes: Amnistía Internacional, Sport City y Gobierno de México.