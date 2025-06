Blessd lanza una canción inspirada en un comentario de redes y en la autenticidad de ser uno mismo

Con una propuesta que celebra lo auténtico, uno de los artistas urbanos más influyentes del país se convierte en la voz de una campaña que invita a vivir sin filtros y a brindar por quienes se atreven a ser ellos mismos. Blessd, conocido por su estilo directo y su conexión con el público joven, encabeza una colaboración que va más allá de la música: es una declaración de identidad.

La iniciativa, impulsada por Cerveza Andina, se articula bajo el concepto “Ser Auténtico Refresca”, una invitación a disfrutar la vida con orgullo por lo que somos. Desde las calles hasta los escenarios, la campaña busca generar un mensaje poderoso que conecte emocionalmente con las nuevas generaciones.

Una campaña que celebra lo real: cuando ser auténtico se convierte en un estilo de vida

Uno de los momentos clave fue el lanzamiento del “Reto Andina”, una dinámica digital en la que Blessd invitó a sus amigos a probar diferentes cervezas a ciegas y elegir la que consideraran más refrescante. El reto, que nació como una activación digital, rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó miles de interacciones entre los seguidores del artista.

Un comentario en particular capturó la atención del cantante: “Si tanto le gusta, ¿por qué no le saca una canción?”. La respuesta no se hizo esperar. Blessd tomó esa frase como inspiración y creó una canción inédita que refleja el espíritu de la campaña: autenticidad, frescura y conexión con lo real. La pieza musical se convirtió en un nuevo símbolo de la propuesta, demostrando que cuando algo se siente verdadero, trasciende plataformas y formatos.

El mensaje también llegó a los escenarios. Durante su participación especial en el Juanpis Live Show en el Movistar Arena, Blessd compartió con el público detalles del reto y de cómo esta colaboración refleja valores que él mismo ha defendido desde sus inicios en la música.

Para la marca, el objetivo va más allá de una simple campaña publicitaria. “Creemos que no hay nada más refrescante que la autenticidad. Por eso queremos seguir inspirando a los colombianos, no solo con nuestro producto, sino con un mensaje que los invite a disfrutar la vida siendo ellos mismos”, afirmó Juan Soler, vicepresidente de Mercadeo de Central Cervecera de Colombia.

Con esta apuesta, Cerveza Andina busca construir una comunidad alrededor del valor de lo auténtico. Desde las redes sociales hasta los eventos en vivo, la campaña refleja cómo la autenticidad se ha convertido en un puente entre las marcas, los artistas y las audiencias.

“Ser Auténtico Refresca” no es solo un lema, sino una forma de ver la vida. Y con artistas como Blessd liderando este tipo de iniciativas, el mensaje promete seguir expandiéndose entre quienes hacen de la autenticidad su sello personal.