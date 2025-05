“El consumidor hoy es multiplataforma, multiformato, multimedio”: Pablo Izquierdo

¿De qué se trata el Havas Meaningful Day?

Para nosotros el Meaningful Day es un día muy especial. Meaningful al final significa ser significativo, y lo que perseguimos un poco con este evento no es tanto hablar de nosotros, sino conectar más con nuestros partners, que son los medios, nuestros clientes y que entiendan cómo tenemos una visión del ecosistema de comunicación como algo evolutivo, modular, apasionante. Es un momento excitante en la industria que tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces queremos ser significativos para la industria. Para mí no habría servicios sin los medios y no tendría nada que ofrecerle a mis clientes si no tuviera un ecosistema de medios vivo, dinámico, evolutivo, competitivo. Y son nuestros partners, son parte esencial, indispensable de lo que estamos haciendo. Y es clave que os contemos nuestra visión del negocio y que no se pierda un poco ese concepto de partnership que tenemos en el día a día en las órdenes de compra. Hay que tener una conversación, yo creo que un poquito más elevada.

Y además las audiencias están ahí pero hay que pensar en diferentes formas de llegarles desde diferentes plataformas y con diferentes herramientas…

Imagínate cuántos años llevamos diciendo que la televisión muere o que muere la prensa, o que ya tampoco los periódicos impresos tampoco, que todo va a ser video y de pronto sale el audio… creo que hay que estar abierto y en los medios hay multitud de formatos y plataformas con las que podéis comunicar, y hay que aprovecharlo. Y ahí están las audiencias. El consumidor hoy es multiplataforma, multiformato, multimedio y ese overlap que hay es algo que es una bendición para los marketers. En lugar de tener que construir tu alcance solo con un medio de forma masiva y sin poder medir métricas de atención, métricas de eficacia, ahora sí tenemos esas capacidades y los medios son esenciales para eso.

Está cumpliendo prácticamente un año al frente de Havas en Colombia. ¿Cómo ve la industria publicitaria en el país?

La industria de Colombia en muchos sentidos y en muchos niveles no tienen absolutamente nada que envidiarle a industrias publicitarias de primer nivel como Estados Unidos y Europa. Probablemente porque Colombia es un polo de talento importante que da servicio también con hubs que tenemos en Havas, y que otros grupos tienen, a mercados como Estados Unidos y Europa, y eso hace que la tecnología permee de forma casi instantánea cada vez que se presenta o se genera una nueva innovación en el mundo de publicidad y medios en países de primera línea, Colombia llega enseguida. Y eso ayuda a que el ecosistema de publicidad de agencias de clientes colombianos, para mí, es uno de los más sofisticados que he encontrado en Latinoamérica. Es más, te diría que al nivel de los marketers, mis clientes, que yo llegué pensando que quizá iba a tener cierta ventaja competitiva de unos meses más de conocimiento previo, y no ha sido así. Me encuentro clientes que me retan constantemente, que es algo precioso que nos ayuda a ser mejores agencias. Es muy excitante y muy divertido.

Google, Meta y TikTok manejan la gran tendencia del influencer marketing. ¿Cómo juega Havas en ese frente?

Yo la verdad que a Google, Meta y TikTok los considero partners y tengo que estar muy cerca de ellos, porque creo que tienen unas herramientas espectaculares para conseguir objetivos de negocio y creo que son actores muy importantes. Pero el lugar de las agencias, al final, es ser un poco el auditor, el consejero, el facilitador. Hace poco escuchábamos que decía Zuckerberg que probablemente en el futuro el mundo de las agencias y la intermediación iba a estar cuestionado porque ibas a meter la tarjeta de crédito y directamente tendrías creatividad, audiencia, media, planning. Eso está muy bonito como teoría, ¿pero en el fondo un marketer con quién se quiere sentar a hablar? ¿Con una máquina? Con gente, con estrategas, y eso es lo que estamos apostando. En Havas creemos mucho en tener ese player humano que opera tecnología, que opera con partners como Google, Meta, TikTok y muchos otros que hay, que tienen soluciones fabulosas que quizás no son tan conocidas y que hay que ir probando, integrando, haciendo prueba y error a ver qué te está funcionando para objetivos de cliente y adaptándolos.

¿Cómo ve la llegada de inteligencia artificial para la publicidad?

Yo la abrazo entusiasmado porque creo que hay una parte del trabajo súper aburrido en todas las agencias creativas de medios que de verdad no aporta valor a los clientes, no aporta valor en la cadena de servicio, manual, operativo, que se puede automatizar, y en eso estamos. Eso es lo que va a pasar, pero clarísimamente la capa estratégica, la capa de inteligencia, la capa de ideas, va a ser sobre todo más importante que nunca. Y necesitaremos gente, claramente. Y estamos trabajando en contratar gente que tiene curiosidad por adoptar tecnología, que operará tecnología, pero no lo veo ni con miedo ni con resignación, sino todo lo contrario. ¡Qué bueno! O sea, dejemos de hacer Excel, dejemos de hacer ppts para todo, trabajemos más en ideas, trabajemos en herramientas con las que se pueden tener conversaciones y que te aporten ideas y de negocio.

¿Cuál es el futuro inmediato de Havas?

Es básicamente un modelo integrado de agencia, como ya somos desde hace 12 años. Es un territorio que ya tenemos ganado frente a nuestros competidores que están integrándose ahora o están implementando estrategias de integración de diferentes disciplinas, pero el nuestro es un modelo integrado que no confía en una única herramienta, en una única plataforma, en un botón mágico que te soluciona todos los problemas de un cliente, sino que es un modelo modular, evolutivo, interoperable, en el que tú metes tecnología en función de las necesidades del cliente, jalas de cosas nuevas que van saliendo, operados por personas que saben manejar tecnología. Ahora mismo ya estamos ahí, pero 2026 va a ser el año de la madurez. Todo va a fluir mucho más rápido, vamos a tener más tiempo para pensar en ideas. Creo que 2026 va a ser un año que a nivel creativo va a ser brutal porque los creativos van a tener más tiempo para pensar. Va a ser muy divertido.

