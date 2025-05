Historias que sanan: El poder emocional detrás del podcast ‘Flores de Primavera’ de Juliana

‘Flores de Primavera’, es el nuevo podcast de Juliana y Selia en el que participan diversos artistas, que abren su corazón para tratar temas de salud mental, entre ellos están Fanny Lu, Carolina Gaitán, Carla Giraldo, Mario Ruiz, Endry Cardeño.

PUBLICIDAD

Para conocer más sobre este nuevo podcast PUBLIMETRO habló con Jaime Castro, cofundador de Selia.

¿De qué forma las historias reales sobre equivocarse, detenerse y comenzar de nuevo, compartidas en ‘Flores de Primavera’, ayudan a romper el estigma sobre la salud mental?

No hacemos un podcast con famosos por su reconocimiento público, sino por su capacidad de desnudarse emocionalmente y compartir, sin filtros, los momentos que han transformado su vida. Personas que, más allá de su visibilidad, se atreven a abrir su corazón para hablar de ansiedad, depresión, rupturas, procesos de sanación y cambio. Y eso tiene un valor inmenso, cuando alguien que admiramos habla desde su dolor y su sanación, se genera identificación, cercanía, confianza. Se abren puertas para que otras personas también se animen a hablar, a pedir ayuda, a sanar.

¿De qué manera el podcast visibiliza procesos como el duelo, la soledad y la reinvención a través de conversaciones con figuras públicas?

Hoy la salud mental dejó de ser un tema privado o tabú para convertirse en una prioridad colectiva. En Selia creemos que hablar de emociones no es solo importante, es urgente. Y sabemos que una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de historias reales, contadas desde la experiencia y la vulnerabilidad.

¿Qué papel cumple la creatividad como herramienta para sanar emociones en las entrevistas realizadas por Juliana?

El proceso de ‘Flores de Primavera’ ha sido una construcción profundamente simbólica y enriquecedora. Desde el primer momento en que escuchamos el álbum La Pista de Juliana, sentimos una conexión inmediata con sus letras, con su manera de narrar el dolor, la transformación y la esperanza. ‘Flores de Primavera’, una de las canciones más representativas del disco, no es solo una melodía, es una metáfora de lo que significa florecer emocionalmente. Es reconocer que el cambio duele, que la sanación no siempre es lineal, y que no todas las flores florecen en primavera.

Y ese mensaje conecta de forma perfecta con la esencia de Selia. Porque lo que hacemos todos los días es acompañar procesos emocionales, ofrecer herramientas, abrir caminos para que las personas puedan florecer a su propio ritmo. Por eso decidimos construir este proyecto de manera conjunta. ‘Flores de Primavera’ no es un proyecto de Juliana ni un proyecto de Selia. Es un proyecto que estamos creando juntos, desde la raíz. Una alianza profunda, de propósito compartido.

¿Cómo contribuyen las experiencias compartidas sobre maternidad, salud mental y autocompasión al bienestar emocional de los oyentes?

‘Flores de Primavera’ es solo una parte de algo mucho más grande. En Selia no creemos que los podcasts sean la única forma de comunicar. Creemos en múltiples formatos. Por eso estamos desarrollando proyectos inmensos, canales de contenido, campañas y experiencias con un mismo propósito, dar herramientas reales para que las personas puedan gestionar sus emociones y mejorar su bienestar. Porque entendemos que, muchas veces, la vida se transforma cuando escuchamos una historia que se parece a la nuestra.

PUBLICIDAD

¿Cómo integra ‘Flores de Primavera’ el acompañamiento terapéutico de Selia en episodios que abordan temáticas como el miedo, la frustración y el renacer?

Desde hace varios meses nos sentamos con el equipo de Juliana para construir desde cero el concepto del podcast. Pensamos juntos los temas, definimos el tono, seleccionamos cuidadosamente las historias y co-creamos cada episodio. En esta primera temporada hay varios invitados, cada uno con una historia intensa, humana y honesta. Hablamos de tusa, pero también de duelo, de ansiedad, de depresión, de heridas familiares, de sanación. Son historias reales, que no solo se escuchan, se sienten.

Y todo esto hace parte del universo Selia. Porque cuando alguien escucha el podcast y se identifica con un episodio, no se queda solo con la emoción. Tiene un espacio para ir más allá. Puede entrar a Selia, explorar herramientas, tomar un test, hablar con un experto, encontrar apoyo. Esa es nuestra propuesta de valor, no solo inspirar con historias, sino acompañar con soluciones. Lo que diferencia a Selia es que curamos profundamente la información que entregamos, pero también creamos un ecosistema donde el contenido y la acción van de la mano.