Alianza entre Efecty y Visa: anuncian el lanzamiento de tarjeta débito virtual

Efecty, reconocida como la marca top of mind en servicios de pagos postales, públicos y privados en Colombia, y en el envío de remesas, anuncia una alianza estratégica con Visa para seguir fortaleciendo su apuesta por la digitalización financiera. Como resultado de este trabajo conjunto, la compañía lanza su tarjeta débito virtual, emitida por el Banco Coopcentral e integrada a su aplicación móvil.

Esta nueva solución busca ofrecer transacciones más seguras, ágiles y accesibles, adaptándose a las necesidades de los colombianos que hoy prefieren gestionar su dinero desde sus dispositivos móviles. Disponible de forma inmediata a través de la App Efecty, la tarjeta permitirá realizar compras en comercios electrónicos a nivel nacional e internacional, con un alto nivel de seguridad y control de gastos.

Con presencia en más del 95% de los municipios del país, Efecty ha sido clave en la expansión de los servicios financieros en zonas donde otros canales no llegan. Ahora, con el respaldo de Visa, refuerza su compromiso con la inclusión financiera, brindando una herramienta digital pensada para conectar a más personas con los beneficios de la economía digital.

La tarjeta virtual incorpora tecnología de pagos sin contacto, código CVV dinámico, y acceso a promociones y descuentos especiales, lo que la convierte en una opción atractiva y confiable. Además, contribuye a reducir el uso de efectivo, mejorar la trazabilidad y fomentar hábitos financieros más seguros.

Con este lanzamiento, Efecty y Visa reafirman su apuesta por la innovación, ofreciendo una alternativa financiera moderna que se adapta a los cambios del mercado y a las expectativas de los consumidores colombianos. PUBLIMETRO habló con Vanessa Rodríguez Guerrero, gerente General de Efecty y a Adriana Cárdenas, gerente General de Visa en Colombia sobre su trabajo en colaboración

¿Cómo surgió la unión entre Visa y Efecty para crear esta nueva plataforma para el país, que cuenta con la confianza de ambas marcas?

Adriana Cárdenas (Visa): Desde Visa tenemos un propósito muy claro: conectar a todos los participantes de la economía digital. Creemos firmemente que la inclusión digital es una palanca clave para el crecimiento económico. En Colombia aún existe una brecha significativa en inclusión financiera, y todos los actores del ecosistema tenemos la responsabilidad de cerrar esa brecha.

Efecty es una marca con una presencia territorial profunda, que representa a esa Colombia rural y dispersa, donde llegar a un municipio puede significar dos días de trayecto desde una ciudad principal. Justamente por eso, con Efecty podemos ofrecer productos digitales de mayor acceso, conectando a los colombianos con más opciones de pago seguras y eficientes.

Vanessa Rodríguez Guerrero (Efecty): Nosotros tenemos más de 10.000 puntos en el país, operados por lo que llamamos empresarios, quienes son dueños de sus propias tiendas. Cubrimos el 95% de los municipios colombianos y contamos con 650 colaboradores comprometidos con el reto de liderar esta transformación. Esta solución está alineada con las tendencias globales de consumo y con nuestro propósito de continuar impulsando la inclusión financiera, ahora con el respaldo de Visa.

Suministrada. Efecty y Visa anuncian alianza para contribuir a la transformación de la inclusión financiera en Colombia y lanzan tarjeta débito virtual.

¿Cómo funciona esta plataforma virtual y cuál es el paso a paso para empezar a utilizarla?

Vanessa Rodríguez Guerrero: Es muy sencillo. Descargas la aplicación Efecty desde Google Play, te registras con tu cédula y listo. Con esto accedes a un universo de transacciones digitales, que convive con nuestra red física ya consolidada. La idea es mantenernos como un referente en la mente y el corazón del colombiano, ofreciéndoles más y mejores alternativas.

¿Cuáles son los diferenciales de esta nueva plataforma frente a otras opciones disponibles? ¿Qué beneficios ofrece?

Adriana Cárdenas: Hay tres pilares clave: confianza, seguridad y el respaldo en los pagos digitales con Visa. Aunque no podemos revelar todos los detalles de la oferta de valor, ya tenemos 190.000 usuarios activos en la aplicación y, por ejemplo, en la semana anterior a Semana Santa, crecimos un 16% en transacciones.

Esta plataforma ofrece acceso directo a servicios digitales, como por ejemplo streaming, sin depender de intermediarios. Eso marca una gran diferencia para personas que antes no podían acceder a estos servicios.

¿Qué respaldo tienen los usuarios frente a posibles caídas de la plataforma o problemas de conectividad?

Vanessa Rodríguez Guerrero: Somos conscientes de que la conectividad en Colombia aún presenta desafíos. Y sí, somos humanos detrás de la tecnología, pero trabajamos día a día para evitar fallas. Nuestro aliado financiero, Banco Coopcentral, nos permite garantizar una base sólida. Junto a Visa, implementamos las mejores tecnologías disponibles para asegurar una plataforma confiable y robusta.

Efecty tiene una cobertura del 95% en el país. ¿Cómo impacta esta nueva solución a las personas en zonas alejadas que reciben remesas del exterior?

Adriana Cárdenas: Este producto está pensado para esa Colombia que no está en los centros urbanos, donde los pagos digitales no deben ser solo para quienes están en los estratos altos o zonas metropolitanas. Queremos que todos los colombianos, sin importar su ubicación o edad, tengan acceso a pagos digitales seguros, confiables y con valor agregado.

¿Tienen planes de expansión o nuevas funcionalidades para esta alianza en el futuro?

Adriana Cárdenas: Esta es una alianza de largo plazo. Tenemos una agenda digital robusta y pondremos todos nuestros servicios globales y tecnologías al servicio de esta iniciativa. Vendrán más noticias, y te seguiremos contando, Lina. Por ahora, te adelantamos que estaremos en la Feria del Libro del 25 al 11, donde haremos un gran lanzamiento en vivo.

Como mujeres líderes en tecnología y finanzas, ¿qué mensaje quieren darles a las mujeres que están emprendiendo en sus territorios?

Vanessa Rodríguez Guerrero: Me encanta y me llena de orgullo que, en esta mesa en la que estamos, seamos todas mujeres. ¡Eso me encanta! Mujeres generando tecnología. Esa también es una brecha muy importante en el mundo, y especialmente en Colombia.

Tú mencionaste a las empresarias. En el país, hay una composición muy significativa de mujeres cabeza de familia y de mujeres emprendedoras. Por eso, es absolutamente necesario entregarles mecanismos, herramientas y tecnología que les permitan crecer más y acceder a mejores oportunidades.

Creemos firmemente que, con esta iniciativa, vamos a poder llegar a más mujeres emprendedoras, no solo a aquellas que están en la punta del ecosistema, como mencionaba Vanessa, sino también a todas esas mujeres que tienen una actividad económica y que necesitan acceso a tecnología e inclusión digital para seguir creciendo.

Además, toda nuestra oferta de valor está diseñada para apoyar precisamente eso: la inclusión en general, la inclusión de género y la inclusión digital, que van totalmente de la mano. Por eso, quiero resaltar y felicitar a todas las mujeres que siguen trabajando por eso cada día, porque no es fácil.