Cuando los años pesan en cuatro patas: Así envejecen los perros según su tamaño

Desde el primer día en que cruzan la puerta de nuestro hogar, los perros transforman nuestra vida. Se convierten en compañeros fieles, guardianes silenciosos de nuestras emociones y en una fuente constante de amor. Sin embargo, los años hacen su trabajo y es cuando es importante saber cómo es el proceso de envejecimiento y los cuidados que debemos darles.

PUBLICIDAD

Para resolver las dudas hablamos con Daniel Perafán, médico veterinario con más de 17 años de experiencia, internista, odontólogo y experto en nutrición canina.

¿Cómo varía el proceso de envejecimiento entre perros de razas grandes y pequeñas?

Ver a los perros envejecer es muy fugaz y el envejecimiento depende, principalmente, del tamaño y la raza. En términos generales las razas pequeñas de menos de 10 kilos envejecen lentamente y pueden vivir entre 12 y 16 años o más, lo que depende mucho del individuo. Empiezan a mostrar signos de envejecimiento a los 9 y 10 años. En el caso de las razas medianas, que tienen un peso entre los 10 y 25 kilos, podemos decir que en la especie tienen un envejecimiento medio, por lo que se estima que la esperanza de vida varía entre 10 y 14 años y empiezan a mostrar signos de envejecimiento a los 7-8 años. Por último, razas grandes y gigantes, que pesan más 25 kilos, existiendo ejemplares que superan los 150 kg, envejecen rápidamente y tienen una esperanza de vida de 7-10 años. Los signos de envejecimiento pueden aparecer muy temprano desde los 5 o 6 años. Las razas más grandes tienen un metabolismo más acelerado durante el crecimiento, lo que impacta en el desgaste óseo, articular y cardiovascular, haciéndolos mucho más propensos a enfermedades relacionadas con la edad.

¿Cuáles son los cuidados esenciales para garantizar una buena calidad de vida en perros mayores?

Primero, una alimentación adecuada para mantener una condición corporal ideal, ajustada a su edad y siempre buscando una condición corporal idónea con dietas no muy altas en grasas, con proteínas de alta calidad cargadas de ácidos grasos esenciales, antioxidantes, grasas animales y condroprotectores.

Segundo, ejercicio moderado, mantener la movilidad con paseos cortos y controlados, ideal en pasto, combinarlo con ejercicios isométricos para mantener buena masa y tono muscular, con hidroterapia, siempre evadiendo obesidad.

Tercero, los chequeos veterinarios deben ser frecuentes, al menos cada 6 meses para monitorear su estado de salud, posibles cambios, realizando exámenes de laboratorio, ecografías y demás recursos necesarios para garantizar su buen estado de salud.

Cuarto, el manejo del dolor para el control de artritis y otros problemas osteoarticulares, es el manejo de la inflamación y buscar disminuir el dolor asociado a estos procesos con terapias láser, fisioterapia, magnetoterapia, acupuntura, entre otras, como la terapia con analgésicos antiinflamatorios para manejo de picos de dolor, así como las terapias de sostén como condroprotectores y medicina bioreguladora para el manejo de patologías crónicas.

PUBLICIDAD

Quinto, la higiene dental viene de cuidados de toda la vida, la prevención de enfermedades periodontales, limpiezas profesionales y evaluaciones odontológicas regulares, así como un cepillado cada vez que coma.

Sexto, tener un ambiente seguro, evitar escaleras, superficies resbaladizas; revisar si hay mucho pelo entre las almohadillas porque puede tener efecto de media y hacerles resbalar, por lo que deben mantenerse hidratadas. Además, un espacio seguro donde orinar las veces que desee cuando desee, como pipigrass, debe tener comederos y bebederos a su altura y proporcionar camas ortopédicas.

Octavo, estimulación mental como juegos de olfato, rompecabezas para perros, paseos que le permitan oler y entrenamiento ligero para evitar deterioro cognitivo.

¿Cuáles son las señales más evidentes de que un perro está perdiendo la audición y cómo podemos ayudarlo a adaptarse?

Verás que no responde a comandos verbales, llamado, ni a su nombre. Sé precavido al acercarte, se sobresalta cuando lo tocan por sorpresa. No te asustes, porque duermen mucho más y profundamente. No reacciona a los ruidos fuertes. Al no poder escuchar, ladrará más fuerte o diferente de lo habitual. Al salir a la calle se puede mostrar más inseguro en lugares desconocidos.

Para ayudarlo puedes usar señales visuales, ayuda mucho. Evitar sorprenderlo con movimientos bruscos. Mantenerlo en un entorno predecible y seguro, pero es una criatura adaptable y llevarlo a vivir nuevas experiencias enriquece su entorno. Es muy útil usar vibraciones o luces intermitentes para llamarle la atención, en horas o espacios de poca luz, es muy efectivo para comunicarte.

¿Cómo reconocer los primeros signos de pérdida de visión en los perros y qué cambios pueden implementarse en el hogar para facilitar su movilidad?

Los signos de pérdida de visión lo identificas si acercas tu mano puede que reaccione lento o no reaccione dependiendo del grado de perdida de visión. Se puede tropezar con objetos en casa o se muestra inseguro. Sin embargo, se pueden llegar a orientar muy bien con el tiempo. Puede que no encuentre su plato de comida o juguetes con facilidad, hay que mantenerlos siempre en el mismo lugar, lo ayudará mucho. Si sus ojos presentan nubosidad es posible que tenga cataratas o reflejos pupilares lentos.

Se recomienda adaptar la casa, mantener la distribución de muebles sin cambios. Usar texturas o aromas diferentes en el suelo para ayudarlo a orientarse. Colocar alfombras con texturas gruesas o caminos antideslizantes en zonas de tránsito. Usar luces nocturnas en pasillos las que se activen con movimiento y en áreas de descanso. Además, sopla de lejos hacia su nariz, el olor puede que te delate y sóplalo antes de tocarlo para evitar sobresaltos.

¿Es recomendable cambiar la alimentación de un perro cuando envejece? ¿Qué nutrientes son clave en esta etapa?

Sí, es recomendable ajustar la alimentación para satisfacer sus necesidades nutricionales cambiantes, en esta etapa y en cualquier otra cambiar a una alimentación natural es lo ideal.

Nutrientes clave en perros mayores: Proteína de alta calidad. Ácidos grasos esenciales omega-3-6 (EPA y DHA) disponible en pescado, clave en procesos de mejorar la lubricación y muy importante a nivel cardiovascular. Glucosamina y condroitina, ayudará de forma progresiva en la protección y regeneración de cartílagos. Antioxidantes, vitaminas C y E, polifenoles, de la mano de terapias ILIB para el manejo de radicales libres. Fibras naturales, prebióticos y probióticos.

Para evitar el sobrepeso si su actividad disminuye se debe estar muy pendiente de la ración de alimento que se le da.

¿Qué problemas dentales son más comunes en perros mayores?

La acumulación de sarro excesivo es sin duda el principal problema, si este se deja avanzar en tiempo y en gravedad, no solo puede llevar a infecciones y mal aliento severo (halitosis) sino al desarrollo de enfermedad periodontal que puede ser mas grave que una infección de encías y que puede causar pérdida de dientes y dolor crónico, hasta generar la perdida de todos los dientes de la boca del animal.

¿Cuándo es el momento adecuado para hacer chequeos veterinarios más frecuentes y qué tipo de exámenes se deben realizar?

A partir de los 6 años en perros medianos y grandes, 8 años en perros pequeños, se recomienda realizar chequeos veterinarios cada 12 meses.

El animal debe pasar por una evaluación física completa, con palpación abdominal, evaluación muscular y tejidos involucrados, revisión de ojos, nariz, oídos, boca, revisión de su corazón todos los años.

Exámenes claves: Análisis de sangre, radiografías y ecografías, consulta cardiológica, en pacientes con mas de 9 años, evaluación ocular y auditiva, consulta odontológica.

Un seguimiento médico adecuado puede extender la calidad de vida y prevenir complicaciones graves en perros senior.