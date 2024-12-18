Horóscopo de Los Ángeles y la fortaleza para superar retos este jueves 18 de diciembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

El pasado regresa para enseñarte que no debes tropezar con la misma piedra y que debes avanzar con optimismo. Pídele al ángel Miguel que te guie para pasar la página y seguir adelante.

Tauro

Arcángel Rafael

Prepárate para las cosas buenas que vienen a tu vida. La buena disposición y la actitud positiva son importantes en esta nueva etapa. Invoca al ángel Rafael para que sea tu guardián y te ilumine con su luz divina.

Géminis

Arcángel Uriel

Es el momento de tomar decisiones para mejorar porque quieres crecer y darte la oportunidad de sentir el éxito en tus manos. Invoca al ángel Uriel para que tengas fuerza espiritual para lograr todo lo que te propongas con éxito.

Cáncer

Arcángel Raziel

No puedes permitir que tu carácter te domine porque estás provocando el alejamiento de tus seres queridos. Deja de renegar por todo y agradece por la salud y la vida. Raziel te pide reflexiones para que cambies de actitud y puedas seguir adelante.

Leo

Arcángel Metatrón

Fuerza de voluntad y firmeza en las decisiones que tomes porque de ello depende que triunfes en todo lo que te propones. Metatrón es el ángel de la fortaleza para vencer cada obstáculo que se te presente.

Virgo

Arcángel Haniel

No somos seres superiores ni lo podemos todos, así que es necesario aceptar que otros te tiendan la mano para salir airosa de esta situación. El ángel Haniel estará contigo siempre, así que eleva oraciones para agradecer y recibir.

Libra

Arcángel Jeremiel

Emocionalmente estás descontrolada, no sabes cuál es el camino que debes tomar y sientes que las indecisiones hacen tambalear el futuro. El ángel Jeremiel es la comunicación con Dios, pídele sabiduría.

Escorpio

Arcángel Chamuel

No vas a conseguir nada desde la imposición, hay que bajarle al carácter y entender que no todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que tú quieras. El ángel Chamuel te guía para que tomes el camino del entendimiento.

Sagitario

Arcángel Barachiel

No permitas que otros te utilicen y decidan por ti en tu relación sentimental. Sólo tu y nadie más que tú tienes que decidir lo que quieres para ti y para tu futuro. El ángel Barachiel te guía desde el corazón para que pongas punto final a las intromisiones.

Capricornio

Arcángel Gabriel

Alguien llega a tu vida como una bendición divina para apoyarte en un momento difícil donde tú eres la fuerza de todos. El ángel Gabriel será tu guardián y tu fortaleza espiritual.

Acuario

Arcángel Jehudiel

Tienes desde hace tiempo la idea de emprender en algo que te ayudará a crecer profesionalmente. No le des más vueltas a la cabeza y ejecuta. Pide con fuerza al ángel Jehudiel para que te guíe y te abra los caminos del éxito.

Piscis

Arcángel Raziel

Debes ser consecuente con los compromisos que asumes en tu vida personal, porque de ello depende avanzar en el futuro. Pídele sabiduría y paciencia al ángel Raziel para que puedas asumir la responsabilidad que te espera.