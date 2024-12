Palabras que nunca debe utilizar para hablar de una persona con discapacidad

“Me duele que nos vean como inútiles”, “no somos discapacitados”, “es frustrante que a los 40 años me hablen como si fuera un niño de 5″, “detestó que me digan que soy diferente”, “mi peor momento es cuando me dicen pobrecita”, estas son algunas de las frases que revela un focus group realizado por Droguerías Colsubsidio en personas con discapacidad para establecer cómo les gustaría ser reconocidos por la sociedad.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que al hablar de discapacidad y al tratar a personas con alguna discapacidad se cometen muchos errores que pueden ser no sólo ofensivos sino revictimizantes. “La forma correcta de hablar de estos temas se resumen en enfatizar en las habilidades, no en las limitaciones, no usar lenguaje que sugiera la falta de algo, destacar la necesidad de tener accesibilidad, no la discapacidad, jamás usar lenguaje ofensivo o que implique estereotipos negativos y no mostrar a las personas con discapacidad como fuente de inspiración debido a su discapacidad, tampoco usar adjetivos, diminutivos, superlativos o cualquier otro término que los haga ver como personas con capacidades diferentes”, explica María Isabel Buitrago, jefe de sostenibilidad de Droguerías Colsubsidio, quien lidera la campaña en la que se invita a todos los colombianos a convertir diciembre en el mes nacional de la inclusión.

“El objetivo es que todos aportemos en el desarrollo sostenible del país y eso requiere que veamos a las personas con discapacidad no solo como quienes necesitan apoyo, sino como actores clave y protagonistas en todas las áreas de la vida: social, económico y político, es decir, cambiar la mirada de discapacidad a inclusión”, explica Buitrago

¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad?

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay al menos seis tipos de discapacidad.

Discapacidad sensorial visual: personas ciegas y con baja visión.

personas ciegas y con baja visión. Discapacidad sensorial auditiva: sordas o con audición reducida.

sordas o con audición reducida. Discapacidad motriz o física : dificultades para moverse, caminar o manipular objetos. (usuarios de sillas con ruedas)

: dificultades para moverse, caminar o manipular objetos. (usuarios de sillas con ruedas) Discapacidad intelectual: dificulta la participación social o el desarrollo de las habilidades cognitivas (síndrome de Down)

dificulta la participación social o el desarrollo de las habilidades cognitivas (síndrome de Down) Discapacidad psicosocial: relacionada con condiciones de salud mental, alteraciones de conducta y comportamiento (bipolaridad, TAC trastorno obsesivo compulsivo)

relacionada con condiciones de salud mental, alteraciones de conducta y comportamiento (bipolaridad, TAC trastorno obsesivo compulsivo) Discapacidad múltiple: involucra dos o más tipos de discapacidad (persona ciega y con discapacidad intelectual o parapléjico y sordera)

Diez palabras que no debe decir para hablar de discapacidad: