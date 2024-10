Si usted padece de estas enfermedades debería dejar de comer carne roja

La carne ha sido un componente esencial de la dieta humana desde tiempos inmemoriales, pero no todos pueden disfrutarla sin restricciones. A continuación, exploramos qué grupos deben tener cuidado con el consumo de carne, especialmente la carne roja, debido a preocupaciones de salud.

Por qué prestar atención a la carne roja

A pesar de su lugar en la cultura culinaria mundial, ciertos individuos deben considerar seriamente reducir o eliminar la carne roja de su dieta. Según el médico Mike Bohl, colaborador en el portal Eat This Not That, la carne roja “puede tener un alto contenido de grasas saturadas”, lo que puede generar diversos problemas de salud.

Riesgos asociados con el consumo de carne roja

El consumo habitual de carne roja ha sido vinculado con varios problemas de salud:

Colesterol alto

Enfermedades cardiovasculares

Cáncer, particularmente de colon

Riesgo de obesidad

Hipertensión arterial

Estos riesgos son especialmente relevantes para personas con condiciones médicas preexistentes. Por ejemplo, la carne roja puede ser más difícil de digerir debido a su alto contenido de proteínas y grasas, lo que puede agravar los problemas gastrointestinales.

Consideraciones para personas con enfermedades crónicas

Para quienes padecen diabetes, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que la ingesta de grasas totales no supere los 20 gramos diarios. Un filete de 226 gramos, por ejemplo, puede contener hasta 19 gramos de grasas saturadas, lo que representa casi el límite diario recomendado. Por lo tanto, es fundamental que quienes tienen esta enfermedad crónica sean conscientes de lo que consumen.

Historia familiar de cáncer

Además, quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de colon deben ser cautelosos. La médica Cedrina Calder menciona que estas personas deberían “evitar la carne roja”, dado el mayor riesgo asociado con su consumo.

Alergias y reacciones adversas

Otro aspecto a considerar son las reacciones alérgicas. Existe una alergia poco común pero “grave y potencialmente mortal” relacionada con la carne roja, que puede ocurrir tras consumirla o productos expuestos a una molécula presente en muchos mamíferos. Esta reacción puede llevar a complicaciones serias, lo que subraya la importancia de que las personas en riesgo consulten con un médico antes de consumir estos productos.

Alternativas saludables a la carne

Si bien eliminar la carne roja puede parecer un desafío, hay muchas alternativas nutritivas que se pueden considerar. Estas incluyen: