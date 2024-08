Así es la experiencia de alojarse en la suite Real de ‘El Rey León’ en Broadway.

Hilton New York Times Square ha anunciado la continuación de su colaboración mágica con Disney Theatrical Group al presentar la Suite Real de El Rey León. Diseñada por Devin Sparkles Design, esta suite inmersiva se inspira en la galardonada obra de Disney THE LION KING on Broadway.

Los huéspedes que se alojen en la Suite Real de El Rey León podrán experimentar la majestuosidad de la Roca del Orgullo desde la comodidad de su habitación. Ubicada estratégicamente a solo tres manzanas del Teatro Minskoff, donde el espectáculo cobra vida, esta suite ofrece una experiencia única y exclusiva.

Thomas Caska, director general de Hilton New York Times Square, declaró: “Cada detalle de la Suite Real de El Rey León se ha cuidado meticulosamente para crear una experiencia única inspirada en el icónico musical de Disney Theatrical Group. En Hilton New York Times Square nos comprometemos a ofrecer a los huéspedes y a las familias una estancia inolvidable desde el check-in hasta el check-out.”

Suite Real de El Rey León

La impresionante suite de lujo de un dormitorio permite a los huéspedes sumergirse en la paz y belleza de las Tierras del Orgullo. Al entrar, los visitantes serán transportados al Serengeti, con detalles que rinden homenaje a Disney THE LION KING on Broadway, como cestas tejidas, plantas que evocan las llanuras africanas, y adornos pintados a mano inspirados en Rafiki. La suite también cuenta con telas utilizadas en el musical, y elementos de madera que decoran el espacio.

El paquete de experiencia Suite Real de El Rey León incluye:

Dos cócteles Hakuna Manhattan o Serengeti Sunrise .

o . Una llamada al despertar de Rafiki realizada por Tshidi Manye , actor del musical.

realizada por , actor del musical. Un antifaz temático para dormir, una reproducción autografiada del traje de uno de los actores y artículos de regalo de THE LION KING on Broadway .

. Simba S’mores como postre temático.

como postre temático. Desayuno bufé completo diario para dos personas.

Estacionamiento diario.

Acceso a una tarifa especial de asientos Premium para Disney THE LION KING on Broadway.

Los huéspedes pueden reservar la suite visitando el sitio web del hotel, contactando a NYCTS-SALESADM@hilton.com o llamando al (212) 913-9488. Las tarifas comienzan a partir de $500 por noche.

Durante su estancia, los visitantes también podrán disfrutar del renovado vestíbulo del hotel, diseñado por The Gettys Group, inspirado en la vieja y nueva Nueva York. El nuevo bar y lounge, 42nd & Sky, ofrece vistas impresionantes a Times Square y cócteles artesanales, incluyendo el Hakuna Manhattan y el Serengeti Sunrise. Además, el Long Acre Market ofrece una amplia variedad de productos gourmet y opciones de comida recién preparada.

Para los fans de Disney THE LION KING on Broadway, Hilton New York Times Square ofrece una celebración continua de la magia del espectáculo, con opciones como cócteles temáticos y mercancía especial disponible en Long Acre Market.

La Suite Real de El Rey León complementa la Aladdin’s Times Square Palace Suite del hotel, que celebra el musical Aladdin de Disney. La suite se inauguró el pasado mes de julio también en colaboración con Disney Theatrical Group y ha sido diseñada por Devin Sparkles Design. Hilton ofrece varias suites temáticas en sus hoteles de todo el mundo, y estas dos demuestran por qué es importante el lugar en dónde se alojan los huéspedes cuando visitan la Encrucijada del Mundo.

Hilton New York Times Square participa en Hilton Honors , el galardonado programa de fidelización de huéspedes de las 24 marcas de categoría mundial de Hilton. El hotel está situado en 234 West 42nd Street, Nueva York, Nueva York 10036. Para reservar, visite Hilton.com o llame al (212) 913-9488.